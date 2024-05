Nicole Aldana mostró cómo luchó para vencer un molesto problema de salud

Nicole Aldana está muy emocionada porque le encontró solución a problema de salud

Nicole Aldana está que no se cambia por nadie tras encontrarle solución a un complicado problema de salud que la tenía muy preocupada.

Hace unos meses Aldana contó en sus redes sociales que estaba luchando contra la alopecia, es decir, una pérdida de cabello que la tenía triste y preocupada.

Ante la situación, la exA Todo Dar decidió no quedarse de manos cruzadas y buscó ayuda profesional, la cual le ha caído muy bien.

“Para los que no saben por acá (atrás en su cabeza) tengo como un huequito porque se me ha caído el pelo, pero ya empecé el tratamiento con un gran profesional y ya me está creciendo mi pelito, vieran que hermoso se ve”, contó emocionada.

Para mostrar lo molesto de la situación, subió un video para enseñar cómo estaba su cuero cabelludo en la tercera sesión, donde todavía se le nota un espacio sin cabello, a diferencia de ahora, que ya está cubierto por cabello en crecimiento, hecho que la tiene muy feliz.