Aficionados de Olimpia intentaron hacerle pasar una mala noche al Cartaginés

Un grupo de aficionados del Olimpia intentó hacerles pasar una mala noche a los futbolistas del Cartaginés, previo al encuentro que tendrán este miércoles por la noche.

Un video publicado por Sensación Deportiva y RM Deportes muestra a aficionados hondureños lanzando pólvora a las afueras del hotel Hyatt Place, que se localiza en Tegucigalpa, con la intención de que los brumosos no descansaran, previo a este duelo.

LEA MÁS: Amarini Villatoro no quiere excusas antes del juego entre Olimpia y Cartaginés

Aficionados del Olimpia lanzaron pólvora a la delegación de Cartaginés, previo al juego de este miércoles. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

¿Prehistórico?

El video, también compartido por la página “Familia Olimpista”, dedicada a brindar información del club catracho, recibió comentarios de aficionados de los dos bandos, generando todo tipo de reacciones.

“¿Todavía siguen en la era prehistórica?”, “Comportamiento de equipo pequeño”.

“Lo mejor es que juegan hasta las 9 de la noche pueden descansar un poco en la tarde”; “Tienen miedo”; “Se les sale el miedo por los poros”.

Aficionados del Olimpia

El juego entre Olimpia y Cartaginés, por la serie de vuelta de la semifinal de la Copa Centroamericana, será este miércoles a las 9 de la noche en el estadio Chelato Uclés.