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Aficionados de Olimpia intentaron hacerle pasar una mala noche al Cartaginés

Un grupo de aficionados del Olimpia lanzó pólvora este miércoles por la madrugada, previo al juego contra Cartaginés.

Por Yenci Aguilar Arroyo

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Un grupo de aficionados del Olimpia intentó hacerles pasar una mala noche a los futbolistas del Cartaginés, previo al encuentro que tendrán este miércoles por la noche.

Un video publicado por Sensación Deportiva y RM Deportes muestra a aficionados hondureños lanzando pólvora a las afueras del hotel Hyatt Place, que se localiza en Tegucigalpa, con la intención de que los brumosos no descansaran, previo a este duelo.

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Aficionados del Olimpia
Aficionados del Olimpia lanzaron pólvora a la delegación de Cartaginés, previo al juego de este miércoles. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

¿Prehistórico?

El video, también compartido por la página “Familia Olimpista”, dedicada a brindar información del club catracho, recibió comentarios de aficionados de los dos bandos, generando todo tipo de reacciones.

“¿Todavía siguen en la era prehistórica?”, “Comportamiento de equipo pequeño”.

“Lo mejor es que juegan hasta las 9 de la noche pueden descansar un poco en la tarde”; “Tienen miedo”; “Se les sale el miedo por los poros”.

Aficionados del Olimpia

El juego entre Olimpia y Cartaginés, por la serie de vuelta de la semifinal de la Copa Centroamericana, será este miércoles a las 9 de la noche en el estadio Chelato Uclés.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.