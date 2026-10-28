Amarini Villatoro no quiere excusas antes del juego entre Olimpia y Cartaginés

Amarini Villatoro fue claro: dijo que se enfoca más en lo futbolístico y que la labor arbitral no debe incidir en el resultado del juego entre Cartaginés y Olimpia.

Los brumosos se medirán a los catrachos este miércoles a las 9 p. m. en el estadio nacional Chelato Uclés por el juego de vuelta de la semifinal de la Copa Centroamericana. El timonel del conjunto tico no quiso hacer polémica con respecto al trabajo de los árbitros.

“Siempre me enfoco mucho en el tema futbolístico, trato que mis jugadores estén enfocados en ello y si hay algo externo asumirlo yo, poner el pecho yo.

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Amarini Villatoro destacó en qué se enfoca, previo al juego contra Olimṕia. Foto: prensa CSC. ( Foto: prensa CSC. /Foto: prensa CSC.)

“He tratado de que el grupo esté tranquilo, de forma correcta, confiamos en el arbitraje hay VAR, que es un gran apoyo que ha venido a cambiar muchas cosas, a los árbitros.

“No vemos por qué tenga que incidir, no lo veo como una excusa, lo toqué porque lo mencionaron antes y en estas instancias estamos preparados, sentimos nosotros que se está dando mucho enfoque en el entorno, en lo que se juega, he aprendido que lo que más preocupa es lo que pasa dentro de la cancha”, dijo el timonel.

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No es casualidad

Para el entrenador guatemalteco, el hecho de estar en estas instancias del certamen centroamericano no es casualidad y él explicó cómo han logrado mantener su buen nivel.

“Creo que la consecuencia de estar acá, lo que se ha hecho en la última semana, es la consecuencia del equipo, de junta directiva, de mejorar al equipo, jugadores que se han tenido en el proceso.

El juego entre Olimpia y Cartaginés será el miércoles, a las 9 p.m. Foto: prensa CSC. ( Foto: prensa CSC. /Foto: prensa CSC.)

“Pero sobre todo, la planificación que se hizo para la temporada; tener juegos de preparación de México, hacer pretemporada exigente, correcta, profesional, cómo se vive.

“Y por qué menciono todo esto, porque tenemos confianza, te deja llegar a este momento no para improvisar, si no con un modelo de juego, se confía en ello, lo que ha hecho el equipo en Copa Centroamericana, que se ha hecho partido a partido, va uno por el camino correcto”; comentó.