¿Cuál equipo acabará líder?: Periodistas deportivos pronosticaron marcadores de las cinco fechas que quedan

La lucha por el liderato del Apertura 2026 está al rojo vivo luego de los últimos resultados de la jornada en la que Sporting logró cazar a Saprissa y Cartaginés, los tres con 24 puntos, que se mantienen delante de los griegos por el gol diferencia, sumado al repunte de San Carlos y Alajuelense.
Quedan solo cinco jornadas para el cierre de la fase regular, y la disputa está muy pareja, máxime que hay muchos juegos entre los involucrados próximamente que pueden decantar las posiciones y en especial la punta, que da la gran ventaja de tener una segunda final asegurada en caso de que no puedan coronarse en la segunda ronda.
Para meterle sabor al cierre hicimos una dinámica con periodistas deportivos, los pusimos a pronosticar los marcadores de los cinco equipos que están peleando la cima para sacar cuál será el gran líder.
El calendario de Saprissa
El Monstruo tiene 24 puntos y un +13, y le queda el clásico en la Cueva; luego visita al Herediano, recibe a Puntarenas, luego van a Pérez Zeledón para cerrar en casa contra el Inter San carlos.
El calendario de Cartaginés
Los brumosos tienen 24 puntos y +7, y les queda recibir a San Carlos, visitar al Inter, jugar en el Fello ante Escorpiones, visitar Alajuela y cerrar con Pérez Zeledón en casa.
El calendario de Sporting
Los griegos tienen 24 puntos con +6, y reciben a Herediano y Pérez Zeledón, para luego visitar a Alajuelense y al Inter y cerrar en casa ante el Puerto.
El calendario de Alajuelense
Los manudos suman 22 puntos con +7, y visitan a los morados y Escorpiones, para jugar en casa contra Sporting y Cartago y cerrar en el Carlos Ugalde de San Carlos.
El calendario de San Carlos
Los norteños tienen 22 unidades y tienen 0 en el gol diferencia; no obstante, cuentan con el asterisco por la situación administrativa de la primera jornada.
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En cuanto al calendario, van a Cartago y Puntarenas, luego reciben a Pérez Zeledón y cierran visitando a Escorpiones y recibiendo a la Liga.
Los pronósticos de la prensa deportiva sobre el liderato
Para el periodista de Monumental Alex Mazón, el Monstruo acabará líder por poco con los siguientes resultados (36 pts y +17):
Saprissa 2-1 Alajuelense
Herediano 2-1 Saprissa
Saprissa 2-0 Puntarenas
Pérez Zeledón 1-2 Saprissa
Saprissa 2-1 Inter
Cartaginés se dejaría el segundo lugar con los siguientes marcadores (34 pts y +12):
Cartaginés 2-0 San Carlos
Inter 1-1 Cartaginés
Cartaginés 3-0 Escorpiones
Alajuelense 2-0 Cartaginés
Cartaginés 2-0 Pérez Zeledón
Alajuelense se dejaría el tercer puesto del Apertura 2026 con los siguientes marcadores (32 pts y +11):
Saprissa 2-1 Alajuelense
Escorpiones 0-2 Alajuelense
Alajuelense 2-1 Sporting
Alajuelense 2-0 Cartaginés
San Carlos 1-1 Alajuelense
Sporting se dejaría el último puesto a la siguiente ronda con el cuarto lugar (32 pts y +10):
Sporting 1-1 Herediano
Sporting 3-0 Pérez Zeledón
Alajuelense 2-1 Sporting
Inter 1-1 Sporting
Sporting 2-0 Puntarenas
Los sancarleños se quedarían fuera de los puestos de clasificación, según Mazón. (29 pts y 0)
Cartaginés 2-0 San Carlos
Puntarenas 2-1 San Carlos
San Carlos 2-0 Pérez Zeledón
Escorpiones 0-1 San Carlos
San Carlos 1-1 Alajuelense
Los pronósticos de la Pitón
Anthony Porras, de Columbia, fue otro de los periodistas que nos brindó sus pronósticos para el cierre del torneo.
Saprissa se dejaría el liderato, según la Pitón y sus proyecciones (35 pts y +18):
Saprissa 2-1 Alajuelense
Herediano 1-1 Saprissa
Saprissa 2-0 Puntarenas
Pérez Zeledón 1-1 Saprissa
Saprissa 2-0 Inter
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Sporting se dejaría el segundo lugar por anotar más goles que el tercer lugar, ya que quedarían empatados en todo. (34 pts y +10)
Sporting 1-1 Herediano
Sporting 2-0 Pérez Zeledón
Alajuelense 2-1 Sporting
Inter 1-2 Sporting
Sporting 2-0 Puntarenas
Los brumosos cerrarían en el tercero luego de los resultados que nos brindó. (34 pts y +10)
Cartaginés 1-0 San Carlos
Inter 1-1 Cartaginés
Cartaginés 2-0 Escorpiones
Alajuelense 2-0 Cartaginés
Cartaginés 2-0 Pérez Zeledón
Alajuelense se dejaría el cuarto lugar de la tabla para el periodista de Columbia y tendríamos clásico en semis (32 pts y +11):
Saprissa 2-1 Alajuelense
Escorpiones 0-2 Alajuelense
Alajuelense 2-1 Sporting
Alajuelense 2-0 Cartaginés
San Carlos 1-1 Alajuelense
Los norteños se quedarían fuera de la zona de clasificación según los resultados de Anthony (32 pts y +2):
Cartaginés 1-0 San Carlos
Puntarenas 1-2 San Carlos
San Carlos 2-1 Pérez Zeledón
Escorpiones 1-2 San Carlos
San Carlos 1-1 Alajuelense
Esteban Valverde, de La Nación, fue otro de los que nos regaló sus pronósticos de cara al cierre del certamen, en el que la S se dejaría el primer puesto (36 pts y +18):
Saprissa 2-1 Alajuelense
Herediano 2-0 Saprissa
Saprissa 3-0 Puntarenas
Pérez Zeledón 1-2 Saprissa
Saprissa 3-1 Inter
Cartaginés se dejaría el segundo lugar para el periodista de La Nación (34 pts y +12):
Cartaginés 2-1 San Carlos
Inter 1-1 Cartaginés
Cartaginés 3-0 Escorpiones
Alajuelense 1-0 Cartaginés
Cartaginés 2-0 Pérez Zeledón
Para Valverde, la Liga se quedaría con el tercer lugar, a pesar de quedar igualado con los brumosos, pero han anotado menos goles. (34 pts y +12)
Saprissa 2-1 Alajuelense
Escorpiones 0-2 Alajuelense
Alajuelense 3-1 Sporting
Alajuelense 1-0 Cartaginés
San Carlos 0-1 Alajuelense
Los albinegros se quedarían con el último boleto a la siguiente ronda del campeonato. (32 pts y +7)
Sporting 2-2 Herediano
Sporting 2-0 Pérez Zeledón
Alajuelense 3-1 Sporting
Inter 1-1 Sporting
Sporting 1-0 Puntarenas
San Carlos se quedaría en el camino. (29 pts y +1)
Cartaginés 2-1 San Carlos
Puntarenas 1-1 San Carlos
San Carlos 2-0 Pérez Zeledón
Escorpiones 1-2 San Carlos
San Carlos 0-1 Alajuelense
Sorpresa brumosa
Felipe Arrieta, director de La Teja, fue otro que dio sus pronósticos luego de la última fecha, en la que sorprendió con Cartaginés como líder (34 pts y +13):
Cartaginés 3-1 San Carlos
Inter 1-1 Cartaginés
Cartaginés 4-1 Escorpiones
Alajuelense 1-0 Cartaginés
Cartaginés 2-0 Pérez Zeledón
Para Arrieta, la Liga se dejaría el segundo puesto del certamen (33 pts y +11):
Saprissa 1-1 Alajuelense
Escorpiones 0-2 Alajuelense
Alajuelense 1-0 Sporting
Alajuelense 1-0 Cartaginés
San Carlos 1-1 Alajuelense
Felipe colocó con sus resultados a Medford y compañía en la tercera casilla (32 pts y +16):
Saprissa 1-1 Alajuelense
Herediano 2-1 Saprissa
Saprissa 3-1 Puntarenas
Pérez Zeledón 1-1 Saprissa
Saprissa 3-1 Inter
Sporting se colaría a la siguiente ronda según el director de La Teja (31 pts y +6):
Sporting 1-2 Herediano
Sporting 2-1 Pérez Zeledón
Alajuelense 1-0 Sporting
Inter 1-1 Sporting
Sporting 2-1 Puntarenas
Los norteños se quedarían fuera de la zona de clasificación. (30 pts y 0)
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Cartaginés 3-1 San Carlos
Puntarenas 1-1 San Carlos
San Carlos 2-1 Pérez Zeledón
Escorpiones 1-2 San Carlos
San Carlos 1-1 Alajuelense
José Núñez, de Fanatikos en Fox, fue otro de los que conversó con La Teja y puso a los morados como líderes. (34 pts y +15)
Saprissa 1-1 Alajuelense
Herediano 2-0 Saprissa
Saprissa 1-0 Puntarenas
Pérez Zeledón 0-1 Saprissa
Saprissa 2-0 Inter
Para Núñez, los leones se quedarán con el segundo lugar de la tabla. (31 pts y +9)
Saprissa 1-1 Alajuelense
Escorpiones 1-1 Alajuelense
Alajuelense 1-1 Sporting
Alajuelense 1-0 Cartaginés
San Carlos 1-2 Alajuelense
Por tener más goles anotados, según la predicción del famoso Papu, Sporting se dejaría el tercer puesto. (30 pts y +8)
Sporting 1-1 Herediano
Sporting 3-0 Pérez Zeledón
Alajuelense 1-1 Sporting
Inter 2-1 Sporting
Sporting 0-0 Puntarenas
Los de Amarini Villatoro serían los que se dejen el último boleto, quedando cuartos. (30 pts y +8)
Cartaginés 0-0 San Carlos
Inter 1-1 Cartaginés
Cartaginés 1-1 Escorpiones
Alajuelense 1-0 Cartaginés
Cartaginés 2-0 Pérez Zeledón
Para José, el conjunto de Paté Centeno se va a desinflar en el cierre del torneo y no va a clasificar a la siguiente ronda. (24 pts y -4)
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Cartaginés 0-0 San Carlos
Puntarenas 2-0 San Carlos
San Carlos 0-0 Pérez Zeledón
Escorpiones 2-1 San Carlos
San Carlos 1-2 Alajuelense