¿Cuál equipo acabará líder?: Periodistas deportivos pronosticaron marcadores de las cinco fechas que quedan

La lucha por el liderato del Apertura 2026 está al rojo vivo luego de los últimos resultados de la jornada en la que Sporting logró cazar a Saprissa y Cartaginés, los tres con 24 puntos, que se mantienen delante de los griegos por el gol diferencia, sumado al repunte de San Carlos y Alajuelense.

Quedan solo cinco jornadas para el cierre de la fase regular, y la disputa está muy pareja, máxime que hay muchos juegos entre los involucrados próximamente que pueden decantar las posiciones y en especial la punta, que da la gran ventaja de tener una segunda final asegurada en caso de que no puedan coronarse en la segunda ronda.

Para meterle sabor al cierre hicimos una dinámica con periodistas deportivos, los pusimos a pronosticar los marcadores de los cinco equipos que están peleando la cima para sacar cuál será el gran líder.

Cartaginés y Saprissa están empatados en la cima pero el gol diferencia ayuda a los brumosos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El calendario de Saprissa

El Monstruo tiene 24 puntos y un +13, y le queda el clásico en la Cueva; luego visita al Herediano, recibe a Puntarenas, luego van a Pérez Zeledón para cerrar en casa contra el Inter San carlos.

El calendario de Cartaginés

Los brumosos tienen 24 puntos y +7, y les queda recibir a San Carlos, visitar al Inter, jugar en el Fello ante Escorpiones, visitar Alajuela y cerrar con Pérez Zeledón en casa.

El calendario de Sporting

Los griegos tienen 24 puntos con +6, y reciben a Herediano y Pérez Zeledón, para luego visitar a Alajuelense y al Inter y cerrar en casa ante el Puerto.

El calendario de Alajuelense

Alajuela se metió de lleno en la pelea por el liderato. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Los manudos suman 22 puntos con +7, y visitan a los morados y Escorpiones, para jugar en casa contra Sporting y Cartago y cerrar en el Carlos Ugalde de San Carlos.

El calendario de San Carlos

Los norteños tienen 22 unidades y tienen 0 en el gol diferencia; no obstante, cuentan con el asterisco por la situación administrativa de la primera jornada.

LEA MÁS: ¿Mini Pikachu o Pichu? Wilson, hermano de Anthony Hernández, empieza a dejar su huella en primera división

En cuanto al calendario, van a Cartago y Puntarenas, luego reciben a Pérez Zeledón y cierran visitando a Escorpiones y recibiendo a la Liga.

Los pronósticos de la prensa deportiva sobre el liderato

Para el periodista de Monumental Alex Mazón, el Monstruo acabará líder por poco con los siguientes resultados (36 pts y +17):

Saprissa 2-1 Alajuelense

Herediano 2-1 Saprissa

Saprissa 2-0 Puntarenas

Pérez Zeledón 1-2 Saprissa

Saprissa 2-1 Inter

Cartaginés se dejaría el segundo lugar con los siguientes marcadores (34 pts y +12):

Cartaginés 2-0 San Carlos

Inter 1-1 Cartaginés

Cartaginés 3-0 Escorpiones

Alajuelense 2-0 Cartaginés

Cartaginés 2-0 Pérez Zeledón

Alajuelense se dejaría el tercer puesto del Apertura 2026 con los siguientes marcadores (32 pts y +11):

Saprissa 2-1 Alajuelense

Escorpiones 0-2 Alajuelense

Alajuelense 2-1 Sporting

Alajuelense 2-0 Cartaginés

San Carlos 1-1 Alajuelense

Sporting se dejaría el último puesto a la siguiente ronda con el cuarto lugar (32 pts y +10):

Sporting es uno de los que puedan clasificar a la siguiente ronda por primera vez. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Sporting 1-1 Herediano

Sporting 3-0 Pérez Zeledón

Alajuelense 2-1 Sporting

Inter 1-1 Sporting

Sporting 2-0 Puntarenas

Los sancarleños se quedarían fuera de los puestos de clasificación, según Mazón. (29 pts y 0)

Cartaginés 2-0 San Carlos

Puntarenas 2-1 San Carlos

San Carlos 2-0 Pérez Zeledón

Escorpiones 0-1 San Carlos

San Carlos 1-1 Alajuelense

Los pronósticos de la Pitón

Anthony Porras, de Columbia, fue otro de los periodistas que nos brindó sus pronósticos para el cierre del torneo.

Saprissa se dejaría el liderato, según la Pitón y sus proyecciones (35 pts y +18):

Saprissa 2-1 Alajuelense

Herediano 1-1 Saprissa

Saprissa 2-0 Puntarenas

Pérez Zeledón 1-1 Saprissa

Saprissa 2-0 Inter

LEA MÁS: Harry Kane da la gran sorpresa al ganar el Balón de Oro 2026

Sporting se dejaría el segundo lugar por anotar más goles que el tercer lugar, ya que quedarían empatados en todo. (34 pts y +10)

Sporting 1-1 Herediano

Sporting 2-0 Pérez Zeledón

Alajuelense 2-1 Sporting

Inter 1-2 Sporting

Sporting 2-0 Puntarenas

Los brumosos cerrarían en el tercero luego de los resultados que nos brindó. (34 pts y +10)

Cartaginés 1-0 San Carlos

Inter 1-1 Cartaginés

Cartaginés 2-0 Escorpiones

Alajuelense 2-0 Cartaginés

Cartaginés 2-0 Pérez Zeledón

Alajuelense se dejaría el cuarto lugar de la tabla para el periodista de Columbia y tendríamos clásico en semis (32 pts y +11):

Saprissa 2-1 Alajuelense

Escorpiones 0-2 Alajuelense

Alajuelense 2-1 Sporting

Alajuelense 2-0 Cartaginés

San Carlos 1-1 Alajuelense

Los norteños se quedarían fuera de la zona de clasificación según los resultados de Anthony (32 pts y +2):

Cartaginés 1-0 San Carlos

Puntarenas 1-2 San Carlos

San Carlos 2-1 Pérez Zeledón

Escorpiones 1-2 San Carlos

San Carlos 1-1 Alajuelense

A San Carlos lo dejaron fuera de la siguiente fase. (Prensa San Carlos/Prensa San Carlos)

Esteban Valverde, de La Nación, fue otro de los que nos regaló sus pronósticos de cara al cierre del certamen, en el que la S se dejaría el primer puesto (36 pts y +18):

Saprissa 2-1 Alajuelense

Herediano 2-0 Saprissa

Saprissa 3-0 Puntarenas

Pérez Zeledón 1-2 Saprissa

Saprissa 3-1 Inter

Cartaginés se dejaría el segundo lugar para el periodista de La Nación (34 pts y +12):

Cartaginés 2-1 San Carlos

Inter 1-1 Cartaginés

Cartaginés 3-0 Escorpiones

Alajuelense 1-0 Cartaginés

Cartaginés 2-0 Pérez Zeledón

Para Valverde, la Liga se quedaría con el tercer lugar, a pesar de quedar igualado con los brumosos, pero han anotado menos goles. (34 pts y +12)

Saprissa 2-1 Alajuelense

Escorpiones 0-2 Alajuelense

Alajuelense 3-1 Sporting

Alajuelense 1-0 Cartaginés

San Carlos 0-1 Alajuelense

Los albinegros se quedarían con el último boleto a la siguiente ronda del campeonato. (32 pts y +7)

Sporting 2-2 Herediano

Sporting 2-0 Pérez Zeledón

Alajuelense 3-1 Sporting

Inter 1-1 Sporting

Sporting 1-0 Puntarenas

San Carlos se quedaría en el camino. (29 pts y +1)

Cartaginés 2-1 San Carlos

Puntarenas 1-1 San Carlos

San Carlos 2-0 Pérez Zeledón

Escorpiones 1-2 San Carlos

San Carlos 0-1 Alajuelense

Sorpresa brumosa

El director de La Teja fue el único que puso al Cartaginés de líder. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Felipe Arrieta, director de La Teja, fue otro que dio sus pronósticos luego de la última fecha, en la que sorprendió con Cartaginés como líder (34 pts y +13):

Cartaginés 3-1 San Carlos

Inter 1-1 Cartaginés

Cartaginés 4-1 Escorpiones

Alajuelense 1-0 Cartaginés

Cartaginés 2-0 Pérez Zeledón

Para Arrieta, la Liga se dejaría el segundo puesto del certamen (33 pts y +11):

Saprissa 1-1 Alajuelense

Escorpiones 0-2 Alajuelense

Alajuelense 1-0 Sporting

Alajuelense 1-0 Cartaginés

San Carlos 1-1 Alajuelense

Felipe colocó con sus resultados a Medford y compañía en la tercera casilla (32 pts y +16):

Saprissa 1-1 Alajuelense

Herediano 2-1 Saprissa

Saprissa 3-1 Puntarenas

Pérez Zeledón 1-1 Saprissa

Saprissa 3-1 Inter

Sporting se colaría a la siguiente ronda según el director de La Teja (31 pts y +6):

Sporting 1-2 Herediano

Sporting 2-1 Pérez Zeledón

Alajuelense 1-0 Sporting

Inter 1-1 Sporting

Sporting 2-1 Puntarenas

Los norteños se quedarían fuera de la zona de clasificación. (30 pts y 0)

LEA MÁS: ¿Quiere ir al Alajuelense–Motagua? En La Teja regalamos entradas para el estadio

Cartaginés 3-1 San Carlos

Puntarenas 1-1 San Carlos

San Carlos 2-1 Pérez Zeledón

Escorpiones 1-2 San Carlos

San Carlos 1-1 Alajuelense

José Núñez, de Fanatikos en Fox, fue otro de los que conversó con La Teja y puso a los morados como líderes. (34 pts y +15)

Para José Núñez de Fanatikos, Saprissa se dejará la cima. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Saprissa 1-1 Alajuelense

Herediano 2-0 Saprissa

Saprissa 1-0 Puntarenas

Pérez Zeledón 0-1 Saprissa

Saprissa 2-0 Inter

Para Núñez, los leones se quedarán con el segundo lugar de la tabla. (31 pts y +9)

Saprissa 1-1 Alajuelense

Escorpiones 1-1 Alajuelense

Alajuelense 1-1 Sporting

Alajuelense 1-0 Cartaginés

San Carlos 1-2 Alajuelense

Por tener más goles anotados, según la predicción del famoso Papu, Sporting se dejaría el tercer puesto. (30 pts y +8)

Sporting 1-1 Herediano

Sporting 3-0 Pérez Zeledón

Alajuelense 1-1 Sporting

Inter 2-1 Sporting

Sporting 0-0 Puntarenas

Los de Amarini Villatoro serían los que se dejen el último boleto, quedando cuartos. (30 pts y +8)

Cartaginés 0-0 San Carlos

Inter 1-1 Cartaginés

Cartaginés 1-1 Escorpiones

Alajuelense 1-0 Cartaginés

Cartaginés 2-0 Pérez Zeledón

Para José, el conjunto de Paté Centeno se va a desinflar en el cierre del torneo y no va a clasificar a la siguiente ronda. (24 pts y -4)

LEA MÁS: Saprissa logró quebrar hasta al morado más morado del país

Cartaginés 0-0 San Carlos

Puntarenas 2-0 San Carlos

San Carlos 0-0 Pérez Zeledón

Escorpiones 2-1 San Carlos

San Carlos 1-2 Alajuelense