Harry Kane da la gran sorpresa al ganar el Balón de Oro 2026

Harry Kane ganó la Bota de Oro y el Balón de Oro 2026. (FRANCK FIFE/AFP)

Harry Kane conquistó el Balón de Oro de France Football después de protagonizar un año excepcional con el Bayern Múnich, en el que convirtió el gol en su principal aliado para reclamar el reconocimiento individual más importante del fútbol.

De la mano del brasileño Ronaldo, ícono del fútbol mundial y otro goleador de época, Harry recibió el premio más importante de su carrera.

El delantero inglés cerró la temporada 2025-2026 con 61 goles y siete asistencias en 51 partidos en todas las competiciones con el conjunto alemán, cifras que reflejaron su enorme influencia en el ataque bávaro.

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Sumando los partidos con la selección, disputó 64 duelos, marcó 73 goles y dio ocho asistencias.

Su rendimiento fue determinante para que el Bayern conquistara un triplete nacional, con los títulos de la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa alemana.

El Palladium Theatre de Londres, en la ciudad que lo vio brillar muchos años, fue el escenario de la gran noche de Harry Kane. (FRANCK FIFE/AFP)

Kane anotó 36 goles en el campeonato alemán, 5 en la Copa y 14 en la Champions League. En el Mundial 2026, además, marcó seis goles y llevó a su equipo hasta las semifinales.

Su producción también le permitió ganar la Bota de Oro europea por segunda vez, después de terminar como máximo goleador de las ligas europeas con sus 36 anotaciones en la Bundesliga.

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Con una temporada de 73 tantos, tres títulos colectivos y una regularidad sobresaliente, Kane encontró los argumentos para coronarse como el mejor futbolista del año en esta edición.

Por su parte, el francés Kylian Mbappé quedó en segundo lugar y el español Lamine Yamal, en tercer lugar.

En la categoría femenina, la ganadora fue la española Alexia Putellas, por tercera vez en su carrera, tras ganar el premio en el 2021 y el 2022.

Una historia de lucha y mucho esfuerzo

Harry Kane es el quinto jugador inglés en ganar un Balón de Oro y para conseguirlo tuvo que dejar su país para lograr el reconocimiento esperado.

Tras toda una vida en el Tottenham Hotspur, el equipo que ocupa su corazón y el de su familia, se marchó en 2023 al Bayern Múnich alemán, donde su instinto goleador y su perfil de delantero centro demoledor han sido más evidentes.

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Kane, quien en la actualidad tiene 33 años, llegó al Tottenham con 11.

Con los Spurs transcurrió toda su carrera futbolística, con algunas cesiones a otros equipos ingleses, hasta que decidió aceptar la oferta del Bayern.

“Podría haberme quedado en Inglaterra, haber marcado muchos más goles y quizá haber ganado algún título, pero se trataba más bien de exigirme a mí mismo para descubrir hasta dónde podía llegar”, dijo una vez Kane.

Si con el equipo londinense no cosechó ningún título, siendo subcampeón de la Premier en 2017, finalista de la Copa de la Liga inglesa en 2015 y 2021, y de la Liga de Campeones europea en 2019, con el equipo germano brilló más a nivel personal y llegaron los títulos.

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Durante su etapa en el Tottenham, se convirtió en el máximo goleador histórico del equipo londinense, con 280 tantos.

Pero tras toda una carrera sin títulos, los trofeos empezaron a llegar con el Bayern, con el que ganó la Bundesliga en 2025 y 2026, además de la Copa de Alemania este mismo año.

“Necesitaba jugar al máximo nivel, disputar la Liga de Campeones e intentar ganar títulos todos los años”, dijo una vez en Sky Sports sobre su mudanza al Bayern.

Su familia es clave en su éxito

Harry Kane afirma que su esposa, Katie Goodland, es parte vital de su éxito. (RASID NECATI ASLIM/Anadolu via AFP)

El británico destaca que su mujer y sus cuatro hijos son el pilar de su vida.

El goleador del Bayern está casado con Katie Goodland, a quien conoció siendo un niño y comenzó su relación sentimental en la adolescencia.

Su padre, Pat Kane, nacido en Irlanda, es quien apoyó al goleador en sus primeros pasos en el fútbol.

Por su parte, su hermano mayor, Charlie Kane, trabaja como su representante.

Su madre, Kim, es londinense como Harry, pero su abuelo materno Eric Edward Hogg, fue futbolista semiprofesional en clubes de Essex, un condado del este de Inglaterra, entre ellos Brentwood y Warley.

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“Creo que los genes deportivos proceden de la familia de mi madre, aunque es un tema que genera bastante debate en casa. Probablemente, a papá no le guste que diga esto, pero creo que mi abuelo Eric era bastante buen futbolista y jugó a un nivel respetable”, dijo Harry Kane en una ocasión.

Poco antes de irse al Bayern, se inauguró en mayo de 2023 una pintura que cubre la fachada de una casa cerca del estadio del Tottenham.

El mural dice “Harry Kane es uno de los nuestros” y el jugador añadió al mismo su firma y la huella de su mano.

Kane dejó su huella en el Tottenham, como ahora lo está haciendo en el Bayern y también en el fútbol mundial con su Balón de Oro.