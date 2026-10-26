Campeón con Saprissa explota contra el técnico de Escorpiones por faltarle el respeto a Junior Díaz y a él

Andrey Arias, técnico de Escorpiones, molestó al cuerpo técnico anterior del club, con sus declaraciones. (Jonathan Jimenez Flores/La Nación)

Las palabras de Andrey Arias, entrenador de Escorpiones de Belén, cayeron muy mal entre los integrantes del cuerpo técnico anterior del club, que se sintieron seriamente irrespetados.

El DT de los belemitas afirmó, tras la derrota ante Sporting FC, que ha tenido que trabajar muy duro, dando a entender que el equipo no había sido bien entrenado cuando asumió el cargo.

“El progreso se nota, la forma de competir hoy es diferente a lo que nos encontramos los primeros siete partidos. Llegamos al punto en que se pierden partidos ya por errores nuestros; entonces el tema pasa por ir ajustando la forma de competir”, indicó tras caer ante los albinegros esta jornada.

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Ricardo Arguedas le pide respeto a Andrey Arias

El señalamiento le cayó muy mal a Ricardo Arguedas, quien fuera asistente técnico de Junior Díaz, durante el arranque del torneo con los ferreteros.

Ricardo es una cara conocida del fútbol nacional. Fue asistente técnico de Vladimir Quesada en el Saprissa, club con el que salió campeón en diversas ocasiones y, ante lo manifestado por Arias, le pidió respeto al técnico en una publicación en Facebook.

“No es mi norma usar las redes sociales para lanzar críticas, pero aquí se pasa la línea del respeto.

“No podés decir que es diferente lo que estás haciendo a lo que encontraste en siete partidos atrás, menospreciando las bases y el trabajo profesional que hicimos Junior Díaz, mi persona y nuestro preparador físico”, indicó.

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Ricardo Arguedas lanza fuerte señalamiento contra el técnico

Ricardo Arguedas fue campeón con Saprissa como asistente técnico de Vladimir Quesada. (JOHN DURAN)

Arguedas fue más allá y aseguró que Andrey estaba con serrucho en mano, esperando que ellos fallaran para montarse otra vez en el puesto que tuvo cuando el club estaba en segunda división.

“No podés hablar de respeto cuando fuiste al palco a todos los partidos en casa, esperando que las cosas nunca mejoraran para tomar al equipo.

“No podés hablar de cautela y cambiar un discurso rimbombante después de dos ganes y cuando vienen de nuevo las derrotas declarar en contra del trabajo que hicimos el cuerpo técnico anterior”, comentó.

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Ricardo mandó un mensaje a los entrenadores ticos en general para que se cuiden y respeten el trabajo de los demás, pues todos están en las mismas.

“Claramente, señores, debemos como directores técnicos nacionales dejar de majarnos la cola, como decimos popularmente, y empezar a cuidarnos.

“De corazón respeto a todos y nunca he usado esto como una herramienta para incentivar la crítica, pero no podía quedarme callado ante tan despectivo comentario de este señor”, finalizó.