Saprissa tiene un alarmante problema por solucionar de cara al cierre de la temporada

En el Deportivo Saprissa tienen una enorme preocupación que deben resolver de cara al cierre del certamen: su pobre rendimiento fuera del Estadio Ricardo Saprissa.

Los números de los morados como visita son alarmantes, ya que en el campeonato nacional tan solo suman dos victorias, una en la jornada tres ante Puntarenas (0-2) y otra en el clásico nacional contra la Liga Deportiva Alajuelense (0-2) en la fecha siete.

Saprissa ha sido un flan fuera de Tibás. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La mala racha como visitante para el Monstruo empezó con la visita al Inter San Carlos, en la que cayó 1-0; luego triunfó en Alajuela, pero de inmediato volvió a perder 4-2 en Grecia contra Sporting; después fue vencido, de manera sorpresiva, 1-0 contra Escorpiones.

La visita al Cartaginés acabó también en derrota 1-0 en el Fello Meza, y ahora la S tropezó de nuevo, esta vez 2-1 en el Carlos Ugalde ante San Carlos.

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Si le sumamos su rendimiento en la Copa Centroamericana, las cifras no cambian mucho, ya que a pesar de ganar en su primer juego en Panamá 1-2 ante Umecit, después de eso solo ha acumulado decepciones fuera de la Cueva.

La visita a Honduras contra Olimpia terminó en derrota 2-1; después fue eliminado en Cartago tras caer 3-2 en cuartos de final y ahora, en el repechaje para ir a la Concacaf Champions Cup, igualó sin goles en El Salvador contra el Luis Ángel Firpo.

Medford ha sido muy criticado por la afición. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los tibaseños tienen ahora dos juegos seguidos en la Cueva, la vuelta contra el Firpo y el fin de semana en el Clásico, mientras que su próxima salida por el torneo Apertura será a mediados de la semana entrante en el Carlos Alvarado frente al Club Sport Herediano.