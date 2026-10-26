Hernán Medford le respondió a la afición de Saprissa con un contundente mensaje tras tantas críticas

Una ola de críticas le cayeron al Deportivo Saprissa y en especial a su entrenador, Hernán Medford, luego de otra decepcionante derrota en el campeonato nacional, sin embargo el Pelícano dijo lo que debe hacer para silenciarlas.

Las redes sociales moradas están repletas de comentarios de mucha molestia contra el Pelícano, quien utilizó una alineación alternativa en su duelo en el Carlos Ugalde ante un San Carlos que es una de las revelaciones del torneo y que con esta victoria se puso a tan solo dos unidades de alcanzar al Monstruo en lo más alto de la tabla.

Al Monstruo se le viene una semana muy complicada. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Luego de la derrota de 2-1, el timonel morado habló acerca de esas críticas por parte de la hinchada saprissista, algo que se ha vuelto muy frecuente en este certamen, a pesar de ser líderes en la mayoría de las fechas.

“Yo conozco el mundo Saprissa, nada pasa… ¿Sabe cuántos años tengo en Saprissa? Conozco a la afición”, mencionó el Pelícano para bajarle el tono a tantos cuestionamientos en su contra luego de la derrota contra los Toros.

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Medford fue tajante en decir lo que debe hacer para apagar a esos críticos que lo llevan cuestionando a lo largo de este semestre.

“La única forma de callar todo eso es siendo campeón y clasificando a la Concachampions; una crítica más o una crítica menos ya no importa”, expresó Hernán.

Medford está siendo muy cuestionado por los morados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los morados se juegan la vida en el repechaje de la Concacaf Champions Cup ante el Firpo este miércoles en la Cueva, en un compromiso que necesitan ganar para asistir a la siguiente edición y bajar, un poco, los cuestionamientos en la previa del clásico nacional ante Alajuelense, de este domingo en Tibás.