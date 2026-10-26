La rotación de Medford pasó factura y Saprissa volvió a dejar puntos claves en la lucha por la cima

Otra vez Saprissa desaprovechó la oportunidad de consolidar el liderato luego de un fuerte golpe en San Carlos que le pasó por encima a un equipo lleno de rotaciones de Hernán Medford que no le salieron y acabó pagando carísimo.

Saprissa ha tenido infinidad de chances para ser líderes en solitario, pero el equipo morado simplemente sale de Tibás y practicamente no le gana a nadie, suma cinco derrotas, todas de visitante.

Esta vez Hernán volvió a rotar al equipo pensando en el partido del miércoles ante el Firpo de El Salvador, partido en el que se jugará un boleto a la Concachampions.

Para San Carlos, esta victoria de 2-1 sobre los morados es meterse de lleno en la lucha por clasificar, ya que demostraron una supremacía importante en el marcador y en el juego. Y ojo que si San Carlos no hubiera perdido puntos en la mesa en la primera fecha sería el líder del torneo.

Los norteños dieron el primer aviso de lo que buscaban en la inicial por intermedio de un Kenneth Cerdas que, de no ser por el palo, a los 18 minutos hubiera marcado uno de los mejores goles del actual torneo de Apertura tras un disparo de media distancia.

Una muestra de que el equipo de Wálter Centeno juega bien, de los que más espectáculo ofrece al aficionado.

San Carlos le pegó un fuerte golpe a la S. (Prensa de San Carlos/Prensa de San Carlos)

Saprissa no encontraba absolutamente nada de respuesta al dominio de los locales, y la justicia se vio reflejada en el marcador hasta los 38 minutos, en el que el mismo Cerdas pudo batir a Abraham Madriz para el 1-0 con un sútil toque.

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Pocos minutos pasaron; al 43, fue ahora Raúl Vidal el que le dio más dolores de cabeza a Hernán Medford con el 2-0, en un tanto en el que la defensa morada se vio fatal.

Para colmo, de los pocos estelares que estaban dentro del terreno de juego era Orlando Sinclair; quien a un minuto de acabar la primera parte, se agarró la el muslo de la pierna derecha y salió de variante lesionado, por Newton Williams, a pocos días del crucial partido ante el Luis Ángel Firpo.

Saprissa salió con muchos cambios en la titular. (Foto: El podcast de la hinchada/Foto: El podcast de la hinchada.)

De inmediato, para el arranque de la complementaria, Hernán Medford hizo variantes, ya que sabía que otra derrota más le iba a significar una oleada de críticas y en apenas un minuto de juego, Newton tuvo el descuento, pero la falló; al final estaba metido, pero es qu el panameño ya no le hace goles ni al arcoíris.

Mariano entró de cambio y anotó en San Carlos. (Prensa Saprissa/Prensa Saprissa)

Al 69, gracias a la fórmula de tirar arriba a Waston a pivotear, le quedó un balón en el área a Mariano Torres, que ingresó de cambio y acercó al Monstruo.

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El partido tenía pinta de que Saprissa sacaría al menos un puntico, pero Paté acomodó bien a los suyos y el Monstruo volvió a caer a días de jugarse la vida ante el Firpo para ir a la Concacaf y a una semana del clásico ante Alajuelense en la Cueva.