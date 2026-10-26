Mariano Torres usó duras palabras para resumir el presente del Saprissa y habló de la semana clave

Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, no puso peros a la hora de hablar del presente del equipo y reconoció que la S ha bajado su rendimiento en las últimas fechas.

Luego de la derrota 2-1 ante San Carlos, el argentino manifestó que lo único positivo del momento del Monstruo es la diferencia de goles que tiene con Cartaginés y Sporting FC, equipos que tienen 24 puntos, al igual que los tibaseños.

Torres no fue de la partida en el encuentro que se disputó en el estadio Carlos Ugalde, y al comenzar el segundo tiempo, el técnico Hernán Medford decidió darle minutos.

Mariano marcó el gol del descuento para los morados. La anotación del sudamericano llegó al minuto 69.

“Hemos bajado el nivel, el rendimiento a lo que veníamos demostrando y es hora de despertar rápido esta semana, se vienen partidos importantes para lo que resta del año.

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Mariano Torres, capitán del Saprissa reconoció que su equipo ha bajado de nivel en las últimas jornadas. Foto: El podcast de la hinchada. ( Foto: El podcast de la hinchada. /Foto: El podcast de la hinchada.)

“Debemos ser autocríticos, levantar la cabeza porque tenemos que hacerlo, el club lo amerita, hay que ser fuertes mentalmente y prepararnos para el próximo partido”, destacó.

Semana clave

Mariano fue consciente al decir que cada vez que Saprissa tiene el chance de aumentar su distancia contra los demás rivales, no lo aprovechan.

“Desaprovechamos el chance, tuvimos la oportunidad de despegarnos en la cima y lo positivo es la diferencia de goles, pero tenemos mucho por mejorar.

“Queríamos ganar, es obvio, lo intentamos, creo que luchamos hasta el final y no nos alcanzó. Hemos hecho méritos para estar ahí, en el primer lugar, pero hoy (domingo) nos superaron y tenemos que ser autrocríticos, vienen partidos importantes y queremos avanzar a Concacaf y ganar el clásico en nuestra casa”, comentó.