Saprissa logró quebrar hasta al morado más morado del país

Alejandro Rueda, quien por muchos años se dijo que es el morado más fanático del país, no aguantó más y está enfurecido con Saprissa luego de otro decepcionante partido en que perdieron, ahora en San Carlos.
En un video publicado en el TikTok del expresentador de TV Mejenga, Rueda explotó como pocas veces contra la S.
“Estoy chiva con Saprissa, el primer tiempo fue impresentable, ahí no hay trabajo, seguro entrenan, pero no hay trabajo; si es pelotear, pues qué trabajo más malo, cámbienlo”, dijo.
“¿Para qué tanto asistente, entrenador? No se ve nada en Saprissa; el primer tiempo fue vergonzoso, impresentable; el segundo tiempo fueron huevos, no trabajo”, añadió.
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Rueda señaló a jugadores de peso del club tras la derrota en el norte ante San Carlos.
“Los tiros de esquina son una pérdida, Mariano, que mejor pongan a otro a cobrarlos, no da una buena, los delanteros no la pegan, estoy realmente chiva. El delantero Arboine, hasta regalado es caro; sáquenlo, no juega nada”.
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“Ese portero me encanta, cómo ataja el muchacho, pero todo es pelotazo; sé que es una orden, pero por eso digo que no hay trabajo, se las tira hasta a Bancy, no todo muy mal, estoy chiva, me voy a ir de vacaciones y no voy a ver más, porque estoy enfermo de ese equipo”, concluyó.