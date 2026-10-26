Saprissa vs. Firpo: hora y canal para ver el partido que define un boleto a la Copa de Campeones de Concacaf

El Deportivo Saprissa recibirá al Luis Ángel Firpo de El Salvador este miércoles 28 de octubre de 2026, en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá, para disputar el partido de vuelta del repechaje de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Los morados buscarán aprovechar su condición de locales para conseguir el boleto a la Copa de Campeones de Concacaf 2027, después de empatar 0-0 en el primer enfrentamiento disputado en territorio salvadoreño.

La serie permanece abierta y el encuentro en Tibás definirá cuál de los dos clubes continuará en la competición internacional.

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El portero saprissista Abraham Madriz destacó durante el primer compromiso y fue una de las figuras del empate conseguido por el conjunto costarricense.

Saprissa recibirá al Luis Ángel Firpo este miércoles 28 de octubre en el estadio Ricardo Saprissa. (Chatgpt/Chatgpt)

Ahora, los tibaseños tendrán la oportunidad de resolver la eliminatoria frente a su afición.

¿A qué hora y por cuál canal ver Saprissa vs. Firpo?

El partido se jugará este miércoles 28 de octubre, a las 6:30 p. m., hora de Costa Rica, en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá.

La transmisión estará disponible en ESPN y en la plataforma Disney+, según el plan contratado.