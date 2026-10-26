Afición de Saprissa estalla en redes y esto exigen tras derrota contra San Carlos

La paciencia de la afición del Deportivo Saprissa parece haberse agotado. Una semana de malos resultados provocó una avalancha de críticas en redes sociales, donde numerosos seguidores exigieron cambios en el equipo.

El malestar aumentó después de que los morados perdieran 2-1 contra San Carlos, resultado que completó una racha de tres partidos consecutivos sin ganar.

La complicada semana comenzó con una derrota de 1-0 frente a Cartaginés, que permitió a los brumosos igualar al Monstruo en la cima de la tabla del campeonato nacional.

Después llegó un empate sin goles ante Firpo, de El Salvador, por el repechaje de la Copa Centroamericana.

Aficionados piden la salida de Medford y Lonis

Hernán Medford y Erick Lonis son centro de fuertes críticas de seguidores morados después de tres partidos consecutivos sin ganar. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Tras la caída frente a los norteños, los comentarios contra el técnico Hernán Medford y Erick Lonis, líder del Comité Deportivo, se multiplicaron.

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“¿Cuánto más tenemos que aguantar mediocridades? Equipo ineficiente, cuerpo técnico ineficiente, gerente deportivo ineficiente. Se cae a pedazos todo el equipo”, escribió un aficionado.

Otros mensajes fueron más directos:

“Fuera Medford, fuera Lonis, fuera todos”.

“Ni Artavia, ni Medford ni Lonis pueden seguir”.

“Equipo sin alma”.

“Se debe ir Lonis”.

“Hartos de Medford”.

“Que se vayan todos”.

“Que no quede ni uno solo”.

También hubo quienes cuestionaron el rendimiento del club de cara a las competencias internacionales.

“Por mi paz mental, no debemos clasificar a la Concachampions”, comentó un seguidor.

Otro escribió con ironía: “Vale que Erick Lonis armó equipo para competir en Concacaf”.

Hasta una imagen creada con IA apareció entre las críticas

La afición de Saprissa expresó su molestia en redes sociales tras la derrota de 2-1 frente a San Carlos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El enojo llegó al punto de que aficionados compartieron una imagen creada con inteligencia artificial en la que aparecen Hernán Medford y Erick Lonis.

La publicación lleva un mensaje contundente: “Fuera los dos”.

“Somos una película de terror”, expresó otro seguidor, reflejando el descontento por el momento deportivo del conjunto tibaseño.