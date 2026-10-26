Rolando Fonseca fue muy directo para señalar a los responsables de lo que pasa en Saprissa

Rolando Fonseca fue claro sobre los responsables del momento de Saprissa. (Captura de video/Captura de video)

Rolando Fonseca, fiel a su estilo, no se anduvo por las ramas para señalar a quienes considera que tienen el mayor peso tras las derrotas del Saprissa: los jugadores.

En el análisis de la jornada de Telenoticias, el Rolo fue muy claro sobre por qué los morados sufren cada vez que el equipo tiene que hacer rotaciones.

“En este momento lo del Saprissa y lo hemos entendido durante todo el torneo, esto es de jugadores. Llegue cualquier técnico, esté o no Hernán (Medford), pase quien quiera, la calidad y el momento de muchos jugadores de Saprissa no están para estar ahí”, tiró sin mucha vuelta.

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Rolando Fonseca señala a los jugadores del Saprissa

Los morados suman cinco derrotas en el torneo, todas de visitantes, lo que ha generado muchas críticas, pese a que el equipo sigue líder con 24 puntos, por tener mejor gol diferencia que Cartaginés.

“Eso le pasa mucha factura, los jugadores que no están para estar ahí, ahora vienen los partidos en casa para el Saprissa y si quiere asegurarse algo, tiene que tratar de ganar el liderato y ahí es donde tiene apostar principalmente”, comentó.

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Saprissa se juega mucho ante el Luis Ángel Firpo

Para Rolando Fonseca, lo que suceda este miércoles ante el Luis Ángel Firpo de El Salvador, en el repechaje por un boleto a la Copa de Campeones de Concacaf, es vital por el ánimo y la estabilidad del plantel.