¿Mini Pikachu o Pichu? Wilson, hermano de Anthony Hernández, empieza a dejar su huella en primera división

Wilson Hernández marcó su primer gol en la categoría mayor con Puntarenas este fin de semana y muchos empezaron a ver similitudes con Anthony, su hermano, quien volvió también a marcar, pero con Alajuelense.

El tanto del jugador porteño de 19 años coincidió con el de su hermano, Pikachu, un día después, en el triunfo 1-0 de Alajuelense ante Pérez Zeledón.

A Wilson le gusta que le digan Mini Pikachu (Puntarenas/Puntarenas)

En La Teja hablamos con el hermano menor, quien de buenas a primeras dejó claro qué apodo le gusta, ya sea Mini Pikachu, en honor a su hermano, o Pichu, la preevolución del Pokémon eléctrico, también podrían calzarle; sin embargo, Wilson lo tiene claro.

“A mí me gustaría que me dijeran Mini Pikachu, creo que es muy lindo; sí, que me digan así; es que Pichu se siente como raro, entonces mejor Mini Pikachu”, sentenció el hermano menor de los Hernández.

Después de anotar en la victoria porteña sobre el Inter San Carlos, el jugador contó cómo vivió su primera anotación en la máxima categoría.

“Gracias a Dios porque se me dio el gol; yo sentía esa vibra de que iba a anotar hasta que se dio y también mi hermano marcó. Entonces estoy muy feliz de que ambos hayamos marcado gol y vamos a seguir hacia adelante”, confesó.

El Mini de los Pikachus contó que su hermano mayor habló con él para felicitarlo por el tanto que marcó este sábado.

“Él me puso un mensaje en el que me dijo felicidades, y que vendrían muchas cosas buenas, y yo le dije que sí, que primero Dios todo se dé”, acotó Wilson.

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El futbolista de Puntarenas contó que tiene un sueño por cumplir en conjunto con su hermano dentro de este deporte.

“Siempre hemos querido cumplirle el sueño a mi mamá de jugar juntos en un equipo, sea en cualquiera, afuera, aquí, ese es nuestro sueño, jugar juntos. Ya se nos dio una vez, pero no por mucho tiempo, solo un partido, pero ahora queremos cumplirlo por mucho tiempo más”, relató el chuchequero.

Wilson contó que en su familia, además de su hermano Pika, había una alegría enorme por haber anotado por primera vez en la máxima categoría el pasado fin de semana ante los interistas.

Pikachu anotó el mismo fin de semana que su hermano menor. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Mi familia estaba muy feliz; yo, cuando agarré el celular después del partido, vi que mi familia estaba muy feliz de que hubiera logrado marcar mi primer gol.

“Yo les dije a ellos que sentía esa vibra de que iba a marcar mi primera anotación y, gracias a Dios, se dio. Estaban demasiado felices; de hecho, cuando llegué a la casa, todos me abrazaron de tanta felicidad”, indicó el futbolista.

Su sueño individual como jugador de fútbol

El Mini Pikachu le reveló a La Teja cuál es su gran anhelo como jugador en el apartado individual para su carrera profesional.

“Mi sueño como futbolista es jugar afuera del país, en un equipo grande; ese es el sueño que siempre he tenido desde niño, y principalmente lo del exterior”, señaló Wilson.

Mini Pikachu le tiene una gran admiración a su hermano mayor como futbolista

Wilson Hernández anotó su primer gol en la primera división el sábado. (Puntarenas/Puntarenas)

Wilson le dedicó unas palabras muy lindas a su hermano Anthony, a quien confesó que admira demasiado y lo tiene como un ejemplo a seguir de cara a sus primeros pasos como futbolista profesional.

“Mucho, la verdad; primero lo pongo como mi hermano, segundo como persona. Muchos lo conocen y saben de la gran persona que él es, es un verdadero ejemplo, además de ser muy creyente en Dios y eso es mucho ejemplo para uno”, mencionó el hermano menor de los Pikachus.

En lo que se refiere a lo futbolístico, Wilson también fue claro en su sentir sobre Anthony como jugador profesional y lo que representa para él como camino a seguir al inicio de su joven carrera.

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“En lo futbolístico, yo no tengo nada que hablar al respecto, ya todos ustedes saben lo increíble que es él como jugador”, sentenció el Mini sobre su hermano mayor.

Ahora Puntarenas, con Wilson, se verá las caras el próximo fin de semana cuando visite a Pérez Zeledón, mientras que Anthony, con Alajuelense, tiene el reto de superar a Motagua en las semifinales de la Copa Centroamericana el jueves y, el domingo, disputar el clásico nacional en el Ricardo Saprissa.