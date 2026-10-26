Aficionados de Alajuelense reciben una extraordinaria noticia por parte de uno de sus referentes

La Liga Deportiva Alajuelense contará con los servicios de Alexis Gamboa por más torneos luego de que el defensor erizo confirmara su renovación con el conjunto erizo.

Después del duelo entre liguistas y generaleños que finalizó con triunfo manudo, Gamboa confirmó que ya desde hace tiempo atrás firmó su extensión de ligamen con la rojinegra, y hasta explicó sus motivos para quedarse en el club.

Alexis confirmó su renovación con Alajuela. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Sí, renové hace tres meses, no es algo de ahora; la verdad, estoy muy contento y agradecido con la institución por todo lo que me ha dado, por apoyarme siempre, por estar para mí, y estamos contentos acá. Sigo tratando de hacer las cosas bien y darle lo mejor de mí a la institución y esperemos en Dios seguir así”, dijo en Fox el defensor manudo.

Alexis confirmó que tuvo opciones de salir al fútbol internacional; sin embargo, está muy feliz en la Liga.

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“Sí, hubo varias opciones; al final tomé la decisión de quedarme. Yo soy una persona muy agradecida; la Liga ha estado para mí para muchas situaciones difíciles que yo he pasado, estuvo con lo del corazón, he tenido lo de la rodilla ahora, entonces también soy muy agradecido con las personas y, bueno, el presi siempre ha estado para mí; nada mejor que devolverle con un agradecimiento así”, expresó Gamboa sobre su renovación con los leones.

Alexis viene regresando de una lesión para consolidarse, una vez más, como una pieza clave en la defensa rojinegra de cara a luchar por el tetracampeonato de la Copa Centroamericana y también por el cetro 32 en el torneo nacional.