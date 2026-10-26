Anthony Hernández: “Gracias a Dios, semana redonda”

Anthony Hernández destacó la dificultad del partido y aseguró que la Liga nunca dejó de buscar el gol. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Anthony Hernández se convirtió en el héroe de Liga Deportiva Alajuelense al marcar en los últimos minutos el gol que le dio la victoria frente al Municipal Pérez Zeledón y desató la celebración en el estadio.

El atacante rojinegro reconoció que el encuentro fue complicado y que su equipo tuvo que insistir hasta el final para conseguir los tres puntos.

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“Fue un partido muy duro. Están muy bien trabajados por el profe la Bala. Lo intentamos por todos lados, pero gracias a Dios se nos pudo dar en el último minuto”, expresó Hernández en declaraciones a FUTV.

La Liga tuvo varias oportunidades para anotar, pero el gol se resistía. Finalmente, el futbolista apareció para darle un triunfo que mantiene al cuadro manudo en zona de clasificación.

Hernández destacó que los resultados de otros equipos favorecieron a los rojinegros, aunque insistió en que deben concentrarse en cada compromiso.

“Se nos dieron varios resultados y nosotros tenemos que ir paso a paso, pensando partido a partido. Gracias a Dios sacamos los tres puntos”, comentó.

El jugador también dejó claro que el equipo tiene por delante una semana exigente, con un compromiso de Copa Centroamericana y, posteriormente, el partido del domingo frente a Saprissa.

Un fin de semana especial para los hermanos

Anthony Hernández anotó en el último minuto el gol del triunfo de Alajuelense ante Pérez Zeledón. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La alegría de Anthony no terminó con su gol. Su hermano, quien juega con Puntarenas, también anotó el fin de semana.

“Gracias a Dios, semana redonda. Nada más que bendecido”, manifestó el delantero.

Sobre la relación entre ambos, contó que procura aconsejarlo para que siga creciendo como futbolista.

“Como todo, es un carajillo, hay que jalarle las orejas a veces, pero gracias a Dios se le están dando las cosas. Que siga trabajando con humildad, que tiene mucho camino por delante”, concluyó.