Exárbitro señala el grueso error que benefició a Alajuelense

A Alajuelense le pitaron un penal a favor, por una falta que le cometieron a Rashir Parkins, que hizo explotar a Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja.

Un penal mal pitado a favor de la Liga ante Pérez. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Para el exárbitro, fue un grosero error del silbatero central y del VAR, que no intervino para corregir el señalamiento.

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“No es penal; el jugador de la Liga se tira, hay contacto, pero no es para pitar una falta como penal, el jugador se tira”, apuntó Henry.

“Es increíble que se marque un penal que no es y el VAR no está”, añadió Bejarano.

El cobro lo realizó Rónald Matarrita, pero el disparo lo detuvo el portero de Pérez Zeledón, Miguel Ajú.