Óscar Ramírez tiró una pedrada que le podría caer a Erick Lonis

Óscar Ramírez, técnico de Alajuelense, tiró una pedrada en la conferencia de prensa, luego de vencer a Pérez Zeledón, que podría caerle a Erick Lonis.

Aunque el Machillo no dijo nombres, su molestia coincide, en parte, con una respuesta que dio el gerente morado en un programa que tiene Diego Obando en TD Más, esta misma semana, cuando le preguntaron que si le molestaba que a la Liga le fuera bien en Centroamericana y Lonis dejara un cartelito que decía: “Verdadero”.

Ramírez no solo criticó a quienes les mandan malas vibras, sino que aprovechó para dar el ejemplo y desearle lo mejor a Saprissa en su repechaje para clasificar a Concacaf.

“Necesitamos vibras positivas, el otro día fuimos a Honduras, hicimos un partido correcto, no nos pesó la localía y desde las primeras preguntas, qué hacíamos si nos metían un gol, parece que no somos ticos.

Óscar Ramírez celebró la victoria de Alajuelense contra Pérez Zeledón. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

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“Contra todo eso tenemos que lidiar, Alajuela tiene que correr el riesgo que quiere correr el jueves, vamos para adelante, uno siente vibras, pero nos están ensuciando el entorno, no es justo y la gente que habla así nunca ha cantado el himno nacional fuera del país.

“Ojalá Saprissa clasifique a la Concacaf, que haya una final tica, sería lindísimo, abogo por el nacionalismo y que se dejen de esa jodedera”, manifestó Machillo.

Arriesgó y ganó

El Macho hizo una apuesta arriesgada, al rotar gran parte de su equipo, pero fue el único equipo, que también compite a nivel internacional, que salió bien librado, al hacer cambios en su cuadro titular.

Los rojinegros derrotaron 1-0 a Pérez Zeledón y luego del duelo contra los guerreros, el Macho se mostró feliz, porque acortó distancias con el líder del certamen (Deportivo Saprissa) y afirmó lo importante que es esta victoria, para seguir luchando por meterse a los primeros lugares.

Alajuelense derrotó 1-0 a Pérez Zeledón. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Creo que es muy meritorio, lo que costó el duelo de hoy (domingo) es el ADN nuestro, no claudicar: lograr los 3 puntos, darle rodaje a muchachos y solo nosotros pudimos coronar los 3 puntos estar con la expectativa, dejar de lado en el campeonato nacional, enfocarnos en un tema que a todos nos interesa acá.

“Llegar a la final es un logro, veremos cómo lo planeamos, el esfuerzo de los muchachos. Pika (Anthony Hernández) iba a salir, pero dijo que no, que él seguía y el fútbol lo premió”, dijo.