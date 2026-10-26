Alajuelense por fin decidió que quiere ser candidato al liderato con agónico triunfo contra Pérez Zeledón

Alajuelense por fin decidió que quiere ser candidato a ser líder del torneo, luego de conseguir un agónico e importantísimo triunfo de 1-0 contra Pérez Zeledón.

Por como se dieron las acciones, parecía que el León volvería a desaprovechar la oportunidad de acercarse a la cima, como ya le había pasado con los empates contra Puntarenas y Herediano.

Cuatro palos, infinidad de tapadones del portero Miguel Ajú y hasta un penal errado por parte de Ronald Matarrita hacían creer que el marco no se le iba a abrir a la Liga, pero el sufrimiento manudo terminó al minuto 93 con el tanto de Anthony Hernández.

El tanto de Pikachú no solo salvó a su equipo de otro bañazo, sino que lo metió a zona de clasificación, desplazando a San Carlos, que quedan en el quinto lugar, por diferencia de goles.

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Anthony Hernández hizo el gol que le dio la victoria a Alajuelense, en el juego ante Pérez Zeledón. Foto: Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Para este duelo, el Machillo hizo una apuesta arriesgada, pensando en el duelo de vuelta contra el Motagua de Honduras, el próximo jueves en la Catedral, por un pase a la final de la Copa Centroamericana.

Ramírez salió con un equipo alternativo. Washington Ortega no jugó del todo y figuras como Kenyel Michel, Ronaldo Cisneros, John Paúl Ruiz y Yerlan Sosa ingresaron únicamente para salvar la tanda, porque todos empezaron en el banquillo.

Otras figuras, como Giancarlo González, no estuvo por acumulación de amarillas y Celso Borges quedó fuera de convocatoria. Recordemos que el volante sufrió una molestia el jueves pasado, en suelo hondureño.

Guerreros

El León recibió a un Pérez urgido de puntos y con nuevo cuerpo técnico. El emblemático exdelantero Ronald Gómez fue presentado a inicios de semana, como el nuevo timonel de los Guerreros, con la difícil misión de sacar al equipo de los últimos lugares.

En el arco apostó por Ajú, quien fue clave en varios momentos del encuentro y evitó el gol a lo largo del encuentro, pero no pudo en la última jugada del enfrentamiento.

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Ronald Matarrita cobró un penal a favor de los leones, pero Miguel Ajú sacó la pelota. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La salvación

Empezando el partido, al minuto 2, los leones tuvieron una opción muy clara. Una llegada de Yeison Molina, que remató de cabeza, pero su tiro dio en el horizontal.

La LDA tuvo una oportunidad al 25, cuando Allan Fallas le cometió una falta a Rashir Parkins, dentro del área. Anderson Gómez señaló la jugada como penal, pero el VAR no llamó al central para analizar la jugada, que en criterio del analista Henry Bejarano, no tuvo que sancionarse como penal.

Ronald Gómez debutó como técnico de Pérez Zeledón. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Dos minutos después, fue Ronald Matarrita quien cobraría el tiro desde los once pasos, pero el portero Miguel Ajú evitó la entrada de la pelota, en una gran intervención del exarquero rojinegro.

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Al 29, hubo otra falta dentro de los 16.50, pero esta vez fue contra Alexis Gamboa, pero la acción no se revisó y el réferi dejó continuar las acciones. Para Bejarano, esa sí era penal. Qué cosas, ¿no?

Anulado

Ya en la segunda parte, Pikachú anotó al 47, pero el tanto fue anulado por fuera de juego.

Pérez Zeledón también buscó el gol y la opción más clara llegó al 64, cuando José Alvarado, también exjugador rojinegro, le pasó el baló por encima a Bayron Mora y quedó con el marco a disposición para anotar, pero Alexis Gamboa se puso las pilas, metió el cuerpo para evitarle rematar y rechazó la pecosa.

Alajuelense empató 0-0 contra Pérez Zeledón y no logró meterse en zona de clasificación. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Al 70, Macho entendió que con la banca no iba a poder encontrar el gol, por lo que metió a la carga pesada y los cambios le dieron resultado, dejando los pelos en el alambre.

Pika hizo el gol en el tiempo de reposición, al 93, gracias a un excelente centro de Sosa. El exporteño nada más la empujó dentro del área chica.

Gracias al triunfo, ahora la Liga está a dos puntos del líder Saprissa, equipo al que visitará, curiosamente, el próximo domingo a las 4 p. m. donde irá a retarle la cima a los morados.