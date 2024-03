Aficionados de Saprissa se manifestaron en redes sociales para hacer una petición

Los aficcionados del Deportivo Saprissa estallaron en redes sociales. Foto: Albert Marín (Albert Marín)

Los aficionados del Deportivo Saprissa están molestos por los malos resultados del club en las últimas semanas y, luego del empate ante San Carlos de este domingo, se manifestaron en redes sociales para hacer una petición.

En Instagram, el club morado hizo una publicación una vez finalizado el partido, donde pusieron que había terminado el juego con igualdad en el marcador. Ese post fue aprovechado por varios aficionados que le tiraron duro al técnico Vladimir Quesada, pero sobre todo al portero Kevin Chamorro.

“¿Cuándo van a sentar a Chamorro?”, “Kevin es insostenible”, “Deberían sentar a ese portero a ver si se da cuenta de que está mal, con la eliminación de la Concacaf mínimo tres goles son culpa de Chamorro”, “Pongan un cono en la portería, tapa más que Chamorro”, “Kevin Chamorro no tapa ni una olla arrocera”, “Ese guardameta está en su zona de confort”, fueron algunos de los comentarios que circulan en la publicación.

No es la primera vez que la afición muestra su descontento con los jugadores, ya son varios los que han estado en la mira ante el mal momento que vive el club.

Kevin Chamorro fue de los más criticados tras el partido ante San Carlos. Fotos: Mayela López (MAYELA LOPEZ)

Sin embargo, en el caso de Chamorro, parece que la petición de la gente no será escuchada ya que Vladimir defendió a su portero.

“No comprendo qué es lo que se le achaca a Chamorro, no entiendo, analizo, veo los videos y no encuentro dónde haya fallado o por qué se le critica. Kevin va a seguir jugando, él está haciendo las cosas bien, por opiniones de aficionados o de ustedes (prensa) no voy a tomar decisiones.

¿Por qué no nombran a los que fallan en la marca en los goles y le cabecearon a Kevin? A menos que Róger Mora y yo decidamos algo, no vamos a cambiar”, comentó tras el juego ante los norteños.