Aficionados del Cartaginés piden más acción a los Vargas

Los aficionados del Club Sport Cartaginés piden más acción a los Vargas en el mercado de fichajes, pues consideran que el equipo se está quedando corto.

Los brumosos afrontarán el torneo con el mismo cuerpo técnico y casi la misma planilla, una clara apuesta y muestra de confianza al proceso del entrenador Paulo Wanchope.

Pero la afición pide más refuerzos, más allá de las llegadas del volante central Douglas López y los extremos Josimar Méndez y Josimar Pemberton. En cuanto a salidas, se cuenta a los volantes Michael Barrantes y Ronaldo Araya y al defensor Brandon Bonilla.

El aficionado brumoso le pide a los Vargas más refuerzos. (Rafael Pacheco Granados)

Jorge Mata, un fiebrazo blanquiazul, cree que a los Vargas (Leonardo padre e hijo, presidente y gerente general) les está faltando algo de agresividad en el mercado de fichajes.

“La afición no está contenta porque vamos para tres torneos, y solo tres fichajes ha hecho don Leonardo. El equipo tiene que estar bien reforzado, pero no comunican nada, no dicen nada. Soy socio, pero ahora estamos muy aparte”, expresó.

Mata cree que se necesita un portero, un defensa, un armador y un lateral izquierdo (Cartaginés negocia a Diego González, mexicano procedente del Herediano).

“Otros equipos se han reforzado muy bien, pero la directiva apuesta por el proceso, pero no se ve que pongamos jugadores nuevos. Esperemos a ver qué pasa”, añadió Mata.

Otro aficionado, Carlos Umaña, considera que el equipo necesita reforzarse un poco porque los demás se armaron hasta los dientes.

“Hubiera hecho más por retener a Barrantes, sé que todos nos merecemos estar mejor, pero vi al hijo de don Leo, como sin ganas, sin motivación por renovarlo. No sé si pasó algo, pero los fichajes que se han hecho es como diciendo, tapemos ese hueco. Esperamos que se pueda hacer algo, pero hacen falta llegadas”.

Los aficionados creen que la baja de Michael Barrantes será sensible. (MAYELA LOPEZ; Mayela López)

Franklin Solís, periodista y aficionado brumoso, dijo que, claramente, se está apostando por el proceso de Chope y él confía en el entrenador y su trabajo.

“Me parece que la estrategia de los Vargas ha sido conservadora y comedida, porque no se han tirado a ir por los grandes fichajes, pero tampoco se desarmó el equipo. Se va priorizar el trabajo del cuerpo técnico, ya está más consolidado y se puede trabajar mejor la idea”, dijo.