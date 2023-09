Aficionados del Cartaginés se organizan para tratar de participar en los 90 Minutos por la Vida

La mayoría de aficionados del Cartaginés están claros en que el club se sacó solo de los 90 Minutos por la Vida, pero también le piden a la dirigencia brumosa realizar los esfuerzos pertinentes para participar en la actividad en febrero del 2024.

Un experto en mercadología le dijo a La Teja que la ausencia de Cartaginés en esa actividad no solo afecta la imagen del club, sino que habrá un perjuicio económico, debido a que las relaciones con los patrocinadores se pueden ver afectadas.

En esta foto falta un jugador del Cartaginés. (MAYELA LOPEZ)

El perfil en Facebook Fuerza Azul, que informa sobre el cuadro brumoso, hizo una publicación en la que les pedía a los aficionados firmas para presionar a la dirigencia brumosa y a los organizadores para que el Cartaginés no sea excluido de los 90 Minutos por la Vida.

“La gente ha respondido bien, usted lo ve en los comentarios, algunos están molestos porque creen que es Ricardo Chacón, quien está en contra del club, pero se han hecho sentir y han compartido la publicación. Definitivamente Cartaginés tiene que estar en la actividad”, manifestó Juan Carlos Sanabria, creador del perfil.

La aficionada Ana Sandoval también considera que los brumosos no pueden perder la oportunidad de estar en una actividad tan bonita y que es en beneficio de niños con cáncer.

“A Cartaginés le costó mucho que lo metieran como para que lo saquen por una singraciada, no contestar una llamada. Cartaginés tiene que estar allí, jala afición y si se tiene que pedir cacao, que se pida”, manifestó.

Óscar Méndez, otro fiebre, también les pidió a los dirigentes dejar el orgullo de lado y pedir cacao.

“Es una actividad lindísima, que ve todo el país y que sirve para ayudar a los chiquitos. Si tienen que ir a disculparse en una conferencia de prensa que lo hagan”, dijo.

Los aficionados del Cartaginén piden que vaya Max, la simpática mascota del club. (Cartaginés)

De momento, Ricardo Chacón ha dicho que no hay vuelta atrás en la decisión, mientras que Leo Vargas hijo, gerente general, asumió la responsabilidad.

“Fue un tema, en el que sinceramente asumo la responsabilidad, se me fue, por decirlo así, comunicarle al jugador y esa fue la causa de la ausencia, pero más allá de eso, en su momento vamos a presentar nuestro punto de vista y todo estará claro”, comentó Vargas.

Perder

La imagen que pierde el Cartaginés es lo de menos al no estar presente. Los brumosos pierden dinero y hasta podría haber un daño con relación a los patrocinadores, según el mercadólogo Antonio Jiménez, de AJ Asesores.

Jiménez explicó que a un patrocinador le gusta que lo asocien con actividades positivas, en este caso, una cuadrangular que ayuda a la Asociación de Lucha contra el Cáncer Infantil.

Además, los partidos son transmitidos a todo el país, en televisión abierta y los patrocinadores del Cartaginés no estarán presentes. Añade que lo que pierde el club es mucho y que si él fuera el gerente de alguna empresa patrocinadora, haría lo necesario para que la dirigencia solucione este problema.

“Le voy a explicar con un ejemplo, si Coca Cola o McDonald’s se tienen que anunciar todos los días, ¿cómo es que Cartaginés va a dejar de tener exposición de marca? Eso es un perjuicio económico y no se recupera. Eso se llama una desventa”.

Sin duda, la ausencia de Cartaginés le daba color a la actividad. (Rafael Pacheco Granados)

Max ha sido un animador de los 90 minutos por la vida. (Rafael Pacheco Granados)

“Eso significa que el chofer que iba a llevar a los cartagineses al estadio, no se va a ganar esa platica, o el que vende camisetas en las afueras del estadio, no va a vender nada de Cartago, y empiece a sumar todas las actividades asociadas. Todo eso lo va a perder Cartaginés. Hay tiempo para considerar esa decisión”, dijo Jiménez.

El mercadólogo también explicó por qué una relación de un club con un patrocinador se puede ver estropeada por una situación así.

“Impacta económicamente, a nivel mercantil, cada cosa que se deja de hacer tiene un impacto y eso no se recupera. Si yo tenía una venta con usted y no la hice, no la recupero con otra venta, porque era con usted. No voy a estar expuesto. Yo convencería a la dirigencia, con números, sobre la importancia de estar en la actividad”.

Con esto, Cartaginés sale de la actividad a la que empezó a asistir en 2012 y fue muy bien recibida por su afición, desde aquel entonces ganaron cuatro ediciones en los años 2014, 2016, 2017 y 2021.