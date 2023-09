Ricardo Chacón dice que no hay reversa, Cartaginés no jugará los 90 Minutos por la Vida

Cartaginés fue sacado de los 90 Minutos por la Vida. (Rafael Pacheco Granados)

No hay vuelta atrás, la decisión que finalmente tomó la organización de los 90 Minutos por la Vida de dejar por fuera al Club Sport Cartaginés para la edición del 2024 no tiene reversa y la noble actividad volverá a la clásica triangular.

Así lo indicó Ricardo Chacón tras consultarle este lunes si replantearían la decisión tras la reacción de los aficionados blanquiazules, quienes siempre han apoyado la actividad están muy decepcionados porque sacaron a su equipo y también pensando en los niños, que son el principal motivo de la cuadrangular.

Chacón solo dijo que la decisión se mantiene y por el momento no se referirá más al asunto.

La noticia se conoció el domingo previo al partido entre el Cartaginés y Sporting FC, cuando el gerente brumoso Leonardo Vargas hijo anunció que no participarían en la actividad.

Chacón le explicó el domingo a La Teja los motivos de la decisión.

Desde que Cartaginés se unió a la actividad en 2012, la afición brumosa ha respondido con apoyo. (JOHN DURAN)

“Básicamente tomamos la decisión con base a que durante algún tiempo previo a la grabación oficial de los promocionales del evento de la edición número 24 de los 90 Minutos por la Vida coordinamos con los cuatro equipos, como siempre, y al final no se presentó el Cartaginés a la promoción.

“Por esto, primero la Comisión Central, dónde está la presidenta de la asociación, la gerente y este servidor y una persona más y posteriormente la junta directiva de la asociación decidió que el Cartaginés no iba a participar en esta ocasión”, comentó Chacón al periódico que dice las varas como son.

Decisión drástica

La decisión de sacar al Cartaginés sorprende por lo drástica, tomando en cuenta que en la propia actividad se han dado hechos realmente bochornosos sin consecuencia alguna, como en la edición del 2018 cuando Jonathan McDonald, en aquel entonces con la Liga, denunció insultos racistas.

En ese entonces Jonathan McDonald de Alajuelense se agarró con el saprissista Jaylon Hadden por aparentes insultos racistas contra otro compañero de Mac, incluso el manudo sufrió la agresión de un miembro del cuerpo técnico morado.

Durante la mejenga el central Steven Madrigal solo separó a los jugadores y ahí murió todo.

Este lunes le cuestionamos a Chacón porque aquella vez no pasó nada y ahora sí decidieron sacar al Cartaginés a lo que respondió de nuevo que no hablaría más.

LEA MÁS: Ricardo Chacón explica en qué se basaron para excluir al Cartaginés de los 90 Minutos por la Vida

Cartaginés hace mea culpa

Previo al encuentro de los brumosos de este domingo, el gerente general del club Leonardo Vargas Masís indicó en Teletica Radio las razones que dieron por no estar en la actividad.

“Vamos a tomarnos el tiempo necesario para explicarlo porque no es tan simple, nosotros estamos bastantes dolidos y apenados, porque al final de cuenta este tipo de actividades es una cuestión social, más en el caso de los niños y creo que la cosa se está yendo por otro lado.

“Han habido situaciones principalmente entre dirigencias y el tema va por ahí, es bastante delicado, nosotros recibimos un comunicado y se explica precisamente eso, donde a mi papá (Leonardo Vargas) se le estuvo llamando no sé por cuánto tiempo y nunca tuvo una notificación, pero yo sí, asumo la responsabilidad del tema, a mí me contactaron diciendo que el jugador debe presentarse en equis fecha y ese día llegamos a las 2 a.m. de Guatemala.

“Fue un tema que sinceramente yo asumo la responsabilidad, se me fue por decirlo así comunicarle al jugador y esa fue la causa de la ausencia, pero más allá de eso, en su momento vamos a presentar nuestro punto de vista y todo estará claro”, comentó el encargado del club.

Con esto, Cartaginés sale de la actividad a la que empezó a asistir en 2012 y fue muy bien recibida por su afición, desde aquel entonces ganaron cuatro ediciones en los años 2014, 2016, 2017 y 2021.