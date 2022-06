Aficionados del Cartaginés teñirán la provincia y el Fello de blanco y azul

Cartaginés enfrentará al Herediano el domingo a las 11 de la mañana. Cortesía.

Cartaginés es el mejor equipo como local en el Torneo de Clausura y quiere convertir el Fello Meza en una fortaleza en semifinales, para lograrlo la afición pondrá su grano de arena.

La provincia brumosa se teñirá de blanco y azul este domingo para recibir al equipo en el primer juego de las semifinales ante Herediano.

La actividad iniciará a eso de las 8 de la mañana, cuando el equipo salga del hotel El Guarco hacia el Fello Meza.

Administradores de distintos grupos de aficionados al equipo de la Vieja Metrópoli se organizaron apenas terminó la fase regular para acompañar al club en este importante momento.

Adrián Figueroa, dueño de la página Planeta Blanquiazul, es uno de los organizadores de la actividad y contó que lo que buscan es que el aficionado acompañe a los jugadores y cuerpo técnico a lo largo del recorrido.

Adrián Figueroa es aficionado brumoso desde que estaba en el vientre de su mamá y es uno de los organizadores de la actividad. Cortesía.

“Nos unimos los miembros de los grupos Los de siempre, la Fuerza Azul, Los del bajo y Planeta blanquiazul.

“La intención es llenar de color al equipo, que sea algo diferente a lo que siempre se ve en los partidos, que los aficionados y jugadores se contagien del color de la emoción de la semifinal”, afirmó.

Adrián es aficionado al Cartaginés desde que su mamá, doña Hazel Brenes, lo llevaba en el vientre.

“Mi mamá iba al estadio cuando estaba embarazada, mi bisabuelo Nicolás Sterloff fue campeón con el equipo en 1936 y toda la familia es brumosa.

“La página la inicié con un amigo, Gabriel Mora, que es fotógrafo, en el 2020. Estamos acreditados ante Unafut, vamos a todos los partidos que podamos. Estudié Mercadeo y esto es como un hobby, en donde informamos a la gente sobre el equipo”, manifestó.

Los aficionados aún no saben a qué hora saldrá el equipo, por eso creen que la salida podría ser a las 8 a.m., porque el equipo debe estar a más tardar a las 9:30 a.m. en el estadio.

A ponerle sabor

Figueroa comentó que el bus del Cartaginés se irá por la carretera Interamericana Sur, pasando por Paseo Metrópoli, el centro de Cartago para finalmente llegar a la casa de los brumosos.

“Queremos que los aficionados nos acompañen haciendo el recorrido del bus y que de una lleguen al estadio y si no pueden, que estén afuera de sus casas esperando el paso del equipo.

“También queremos que lleguen temprano al Fello, el aficionado suele llegar tarde, lo que buscamos es que cuando el equipo salga a la cancha vean el estadio lleno, así van a estar más que motivados”, comentó.

Adentro del estadio habrá bombas de humo, rollos de papel y darán globos a todos los seguidores del Cartaginés, que le pondrán sabor y emoción a la mejenga.

Adrián contó que aún quedan entradas a la venta para este partido.

El club confirmó a través su departamento de prensa que este sábado estarán a la venta en la boletería del estadio, de 8 a.m. a 12 p.m. y también tendrán un puesto en Paseo Metrópoli, de 11 a.m. a 9 p.m. Allí estará Max, el manigordo, quien repartirá globos a los brumositos y entre quienes adquieran entradas en el centro comercial se sortearán camisas originales del club.