Ahora Hernán Medford dice que no le importa hablar del invicto del Herediano

Hernán Medford y el Herediano están a un pasito del título 30. (Rafael Pacheco Granados)

En la conferencia de prensa previa a las semifinales ante el Puntarenas FC y en otras anteriores a esas, el técnico del Club Sport Herediano Hernán Medford, pidió que se reconociera el trabajo y el invicto de su equipo.

Al Pelícano le molestaba que en los medios no se reconociera lo suficiente lo que estaban haciendo, y para él se debía hablar más de los florenses y del invicto que todavía mantienen.

“Somos el equipo con más semifinales en los últimos años y estamos invictos, pero hay otro equipo que tiene menos partidos de no perder que nosotros (Saprissa) y lo mencionan más. Claro, es porque Herediano no vende y los otros sí”, dijo el 13 de octubre.

Hernán Medford: “Herediano no vende pero no importa”

Este viernes, el técnico cambió el discurso y en esta ocasión afirma que no le importa hablar del invicto ni que se hable del tema, porque está concentrado en el partido que les puede dar el título.

“No es un tema que me gustaría hablar, yo paso. Primero hay que jugar, la verdad no me gusta hablar del invicto, no vale la pena, ni me interesa eso, es mejor enfocarnos en el juego de mañana, es un juego complicado, no es un tema que yo quisiera hablar hasta el momento indicado”.

En solo 12 días, a Hernán le interesa hablar de otras cosas, como por ejemplo no confiarse del gol de visita que llevan y que con un 0-0 el sábado en el Colleya Fonseca son campeones.

“El objetivo de salir campeones lo tenemos bien claro, acá ninguno de los dos tiene ventaja, esto para mí está igual ante un Saprissa que ha demostrado cosas buenas, han sido los dos mejores equipos”,

“Acá no existe nada de eso de un gol de diferencia, ni nada, yo lo he dicho el gol de visita sirve solo sí se necesita esto (en caso de un empate ). Vamos con esa mentalidad de no estar relajados ni confiados de eso, sino que preparamos el partido para ir a ganarlo y asegurarnos lo queremos , pero no es fácil, sabemos que aún no hemos ganado absolutamente nada”, explicó.

Medford se ilusiona con la posibilidad de sumar un título más en su carrera, pero al frente sabe que tiene un reto que no es jugando.