Hernán Medford: “Herediano no vende pero no importa”

El técnico del Club Sport Herediano Hernán Medford dijo en la conferencia de prensa de este jueves que el Team rojiamarillo no vende y que por esa razón, la prensa tira para arriba el empate del otro equipo visitante en la semifinal y el de Heredia lo minimizan.

Dijo que sacar un empate de visitante en un estadio tan difícil y en un ambiente tan complicado como en el Lito Pérez tiene mucho mérito pero que los medios no lo valoran, como sí lo hacen en el otro lado.

“Es de las cosas que no entiendo, solo con Herediano se preocupan del gol de visitante, en la otra semifinal hubo un equipo que sacó un empate allá y ¡qué raro!, solo con Heredia hablan del gol de visita”, explicó el Pelícano.

Hernán Medford volvió a ser polémico. (Albert Marin)

“Herediano tiene que ir a ganar y punto. Les voy a decir cuándo un gol de visita vale, cuando queda empatado, pero aún no hay marcador para decir que está empatado, explíqueme porqué Herediano es el único equipo del mundo que saca un empate de visita en una semifinal y no es un buen resultado. Claro, Herediano no vende y la prensa tienen que hablar y tirar para arriba a otros”, expresó.

Hernán Medford: “Tengo muy poco de qué hablar”

“Puntarenas fue un gran equipo y sacamos un empate difícil, claro, pero Heredia no vende pero no importa, vamos con todo”, insistió.