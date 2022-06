Hernán Medford: “Tengo muy poco de qué hablar”

El técnico del Herediano, Hernán Medford reconoció el buen papel del Cartaginés en las semifinales. José Cordero. (Jose Cordero)

El técnico del Club Sport Herediano, Hernán Medford, fue sincero y aseguró que no tenía mucho qué decir, luego de ser eliminado en semis por Cartaginés.

El Pelícano llegó al Team para buscar el bicampeonato y no logró avanzar.

“Creo que cuando pasan este tipo de cosas, que uno no llega a la final, tengo muy poco qué hablar. Hay un resumen tan corto: Cartago con todos los méritos pasó.

“Voy a ir directo al grano, no tengo excusas, dejamos de hacer cosas y por eso no llegamos a la final”, afirmó.

Medford reconoció tener cierto grado de responsabilidad por lo ocurrido con los rojiamarillos.

“No tengo nada que profundizar, decir que Cartago ganó bien la serie, asumir la responsabilidad, se dejaron de hacer cosas.

“Hay maduras y no tan maduras, he pasado por todas y hay que cambiar muchas cosas que dejamos de lado y no logramos el objetivo”, comentó.

En lo que sí profundizó es en que le dolió la derrota.

“Todos somos seres humanos, solo falta que haga una fiesta y me vaya a divertir, si golpea, duele, usted lo ve a uno tranquilo, pero está que se lo lleva el carajo por dentro, pero hay que ser mesurado, un día ganas y otro pierdes”.

Medford añadió que él se acompaña de buenos asistentes y cree que el equipo que hace Géiner Segura con Mauricio Wright y Greivin Mora le ayudó a los brumosos a avanzar a la final.

“Cuando hablo de fútbol me gusta hablar de equipo de trabajo, hoy en día al entrenador bueno lo hacen los buenos asistentes y siempre he tenido buenos asistentes, hoy los tengo, pero cometimos errores y eso nos llevó a quedar fuera de la final”, dijo.