Albert Rudé: “Lo que queremos es acabar esto sin la gran final”

El técnico de Alajuelense, Albert Rudé espera que el equipo no tenga que jugar la gran final para conseguir el título 31. John Durán. (JOHN DURAN)

El técnico de Alajuelense, Albert Rudé, confía en la ligera ventaja que sacó su equipo ante Saprissa, el domingo anterior y por eso, espera que los rojinegros den el primer paso para librarse de jugar la gran final del certamen.

El partido de ida en el Estadio Nacional terminó 1-1, pero por el gol visita si la vuelta queda 0-0 pasa la Liga.

El español manifestó que los leones están listos para la mejenga de este miércoles a las 8 p.m. en el estadio Alejandro Morera Soto.

-¿El partido se presta para Bryan Ruiz?

En el caso específico de Bryan va llegar al cien por ciento, ahora sí estará full recovery (recuperado completamente) para poder jugar los minutos que nosotros creamos necesarios, incluso, poder iniciar si así lo consideramos.

-Celso Borges y Johan Venegas hablaron de fatiga. ¿También están recuperados?

Ustedes entenderán que nos llegan jugadores de un viaje muy largo, después de un partido con muchísima presión por lo que se jugaban, con pocas horas de recuperación, con un tema de sueño intercambiado por las nueve horas de diferencia de cambio horario y los ponemos a jugar en el Estadio Nacional una semifinal contra Saprissa.

Hubo jugadores que los tuvimos que sacar porque realmente no podían darnos más de que lo que nos habían dado en ese momento, como puede ser el caso de (Carlos) Mora, de Celso (Borges) y el caso de Johan (Venegas). Han tenido unos tratamientos especializados para la recuperación y nosotros estamos contando con ellos al cien.

El juego de vuelta entre Saprissa y Alajuelense será el miércoles a las 8 de la noche. José Cordero. (Jose Cordero)

-¿Cómo trabajan el aspecto mental?

Esperamos un estadio lleno, sabemos que será así y por eso hemos venido a entrenar aquí, precisamente para visualizarlo, para empezar a sentir el estadio y visualizarlo lleno, a cómo va a estar este miércoles. La gente va a ser nuestro jugador doce y nos va a llevar al objetivo, estamos seguros que con su apoyo todo es posible.

-¿Ven como una ventaja el gol de visita?

No es que lo consideramos una ventaja, es que es una ventaja por el valor doble. Hay competiciones que no lo dan, que no dan el valor doble del gol fuera de casa y aquí sí, en caso de empate te da el pase.

Entonces lo entendemos como una pequeñita ventaja, que puede ser al final muy determinante, pero no para salir a especular. No lo tomamos como una ventaja especulativa, sino como una ventaja que nos puede ayudar en ciertos momentos, pero nosotros tenemos muy claro lo que queremos y sabemos cómo tenemos que ir a buscarlo.

-¿Cómo elige a los titulares tomando en cuenta que, por ejemplo, Celso Borges no estuvo durante un mes por la selección y le ganó la partida a Alex López?

Siempre elegimos los once y los 18 en función del plan de juego, en función de las necesidades del equipo. Nosotros tenemos unos planes, los entrenamos con el equipo, sentimos al equipo, sentimos a los jugadores y a partir de ahí tratamos de escoger siempre a los que mejor nos pueden aportar en ese plan de juego. Por ahí va, por eso a veces juegan unos.

-¿Lo presiona de más saber que tuvieron la ventaja y Saprissa empató?

A nivel personal estoy con mucha tranquilidad, como siempre. Soy un entrenador intenso, pero una persona tranquila. Intento tomarme las cosas con muchísima tranquilidad, pero muy metido en todos los detalles, hemos analizado todo el partido de ida.

Es verdad que nos hubiera gustado poder ser más contundentes y llevarnos una ventaja más grande porque tuvimos con qué, pero al final no es lo que nos hubiera gustado, es lo que es y es que al final acabó con empate.

Conseguimos ese gol de visita, pero la serie está empatada a uno y sabemos que en casa tenemos que hacer nuestro juego, tenemos que salir adelante, apoyarnos en la afición que estará desde el primer hasta el último minuto y conseguir lo que todos queremos que es el pase a la final.