Kendall Waston disfruta ser ‘delantero’: “Lo hago con pasión, más que algo entrenado, es de actitud”

Kendall marcó un gol que mantiene al Sapri vivo en la semifinal. (Jose Cordero)

Cuando Saprissa está en aprietos, una de sus principales tácticas es mandar a la guerra, al área rival, a su espigado defensor Kendall Waston.

Algo que normalmente le da frutos, prueba de eso se dio el domingo ante la Liga, cuando la Torre se convirtió en un delantero más y con un cabezazo marcó un empate que le supo a gloria al Monstruo.

Pero lejos de molestarse o sentirse agobiado por esa responsabilidad “extra”, el zaguero se siente halagado y hasta disfruta cuando Jeaustin Campos lo manda a reforzar la ofensiva.

“La verdad no lo practico (ser delantero), puedo entrenarlo en las mejenguitas que hacemos, pero esto lo hago con pasión, más que algo entrenado, es de actitud.

“Hace rato ellos (Alajuelense) no nos ganan, pero no debemos confiarnos, cada partido es diferente y nosotros tenemos que hacer un partido inteligente”, Kendall Waston, jugador de Saprissa.

“Estas son situaciones en las que uno quiere aportar y si uno es un factor que puede ayudar positivamente al equipo, ¿por qué no hacerlo? Un jugador siempre querrá ayudar al equipo en cualquier fase y quiero devolver esa confianza con buenas actuaciones”, afirmó.

El pepino que anotó al minuto 83 del encuentro que se jugó en el Nacional emocionó mucho a la Torre porque es “saber que estamos a un pasito (de la final)”.

“El gol lo saboreé muchísimo, porque mi hijo Keysaac me decía: ‘Papá, hace rato que no celebro un gol’ y la verdad que en este día tan especial él me lo pedía y quise dedicárselo”, agregó.

[ Jeaustin Campos: “No mostramos nuestra mejor versión” ]

Kendall recordó cómo se dio la jugada de la anotación.

“Con el Pipo (Giancarlo González) estaba hablando, yo me llevo bien con él, pero aquí en la cancha cada quien pelea por lo suyo y fue un forcejeo, gracias a Dios yo saqué ventaja, pude meter el gol y bienvenido sea”, contó.

Campos defendió el uso de la Torre en el ataque morado. José Cordero. (Jose Cordero)

Justo y necesario

Luego del encuentro, el técnico tibaseño, Jeaustin Campos, alabó el trabajo del muchachón y dijo que no le molesta ponerlo al frente cuando lo necesita.

“No entiendo por qué me debe molestar, me molestaría de repente no tener a un Kendall Waston y a ustedes (prensa) no les molestó que él nos clasificara al Mundial pasado (Rusia 2018).

“Es una herramienta que es válida y hace más de 12 años lo dije, no es que nuestros delanteros sean incapaces de, es una alternativa, en cuanto a la estatura. Si lo pusiera a que viniera a pivotear, a recibir la pelota, a jugar a los espacios, sí me molestaría que un delantero no lo hiciera”.

“El gol vino con un balón parado, a Kendall lo debuté hace años, ha salido en esa posición, pero si yo lo pusiera con responsabilidades de un 9 me molestaría y a los demás delanteros también”, comentó.

[ Kendall Waston compró moderno aparato para acelerar su recuperación y estar con la Sele (video) ]

Mucha influencia

El exjugador Juan Bautista Esquivel destacó el papel de Kendall en el campo.

“Lo que hace es bastante notorio por lo que representa, es una figura que, además de tener experiencia, se ve que influye mucho en el grupo de buena forma.

“Siento que es fundamental dentro del grupo, aprovecha mucho su físico y le saca provecho en el cuanto al juego aéreo, con Saprissa y con la selección sabe cómo sacarle provecho al remate de cabeza”, expresó.

Esquivel reconoció que a lo largo del torneo, la “S” ha tenido problemas en ofensiva y ahí es donde ha aparecido la figura de Waston como “9”.

“Siento que es fundamental dentro del grupo, aprovecha mucho su físico y le saca provecho en el cuanto al juego aéreo”, Juan Bautista Esquivel, exjugador Saprissa.

“Me parece que ha sido un torneo en que a la parte ofensiva le ha costado y él viene a ser una opción muy buena. Viene a aliviar un poco el tema de ofensiva en el juego aéreo y ha habido circunstancias que llevan a tirarlo arriba”, comentó.

Sobre el juego de vuelta, del miércoles, el exjugador tibaseño confía en una victoria morada 1-0.

“Son series muy cerradas, Saprissa está con la obligación de ganar o empatar con más de dos goles, debe ir más al ataque, con los cuidados que representa ir a Alajuela. Saprissa debe apostar a buscar más el juego”, dijo.