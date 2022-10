Al suegro de Juan Miguel Basulto le salvaron la vida en Costa Rica

Juan Miguel Basulto y su esposa Ilse Núñez están encantados con la seguridad social de Costa Rica, pues al papá de la señora le salvaron la vida.

Juan Miguel Basulto y su linda familia, su esposa Ilse Núñez y la bendición, Milla Antonella Basulto. (Rafael Pacheco Granados)

Ellos tienen una bebé que se llama Mila Antonella de nueve meses y son papás primerizos en un país desconocido, pero han encontrado ángeles de la guarda en el Club Sport Herediano.

La Teja habló con Ilse Núñez, quien nos contó la historia con su papá y lo encantados que están en Costa Rica, donde destacan la amabilidad de la gente y las cosas bellas que tiene el país.

-¿Cuánto tiene de vivir aquí?

En dos etapas casi el año, estaba embarazada la primera vez, regresé a México, estuve un tiempo y volví y me establecí aquí. La bebé es mexicana. Nosotros somos de Ocotlán, Jalisco, vamos para tres años de casados en diciembre.

- ¿Es de Chivas o de Atlas?

- Yo le voy a Chivas, pero fíjese que Atlas sorprende mucho, antes no era nada y ahora van ahí, les ha ido bien (son los actuales bicampeones aunque no clasificaron para la liguilla actual), es lo bueno porque siempre lo mismos como que no.

- ¿Qué le ha parecido Costa Rica?

Ilse está realmente encantada en Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados)

Mira, a comparación con México que es con el que puedo comparar, han sido sumamente lindos, en todos los sentidos, cariñosos, me reciben bien para todo lo que necesito, si necesito comprar algo me dicen aquí, siempre responden y dan más de lo que uno les pide. Se los agradezco mucho, como mamá primeriza necesito mucha colaboración y solamente tengo palabras de agradecimiento para este país.

- ¿Han logrado pasear y conocer algo de Costa Rica?

Hemos ido al Poás, a Manuel Antonio, Irazú, sí hemos visitado lugares. a Jacó… allí Orlando Galo el jugador nos presumió que lo visitáramos y nos encantó. Pero hemos tenido poco porque la primera vez estaba embarazada y en este torneo como ha sido tan rápido, si vi diez veces a mi marido fue mucho y no hemos podido salir, pero cuando tenemos un día libre, somos de los que decimos “vámonos”.

-¿Y qué cosas le gustan del país?

Mexicano Juan Manuel Basulto silenció el Ricardo Saprissa

Me sorprende que sean un país donde tengan seguro social de verdad, tuve un percance con mi papá. Mis papás vinieron a dejarme con la niña y a mi papá le dio una enfermedad y lo tuvieron que ingresar al hospital, pero para todo fue como superlindo. Yo les digo que no se pueden quejar de la seguridad porque en México es mucha gente, es muy grande y aquí es chiquito, como que entre todos se conocen, se ayudan, en cuestión de seguro social, les alcanza a dar esa atención que en México no hay porque somos muchos y también en seguridad de violencia están superbién, a comparación de lo que hay en México.

-Uno creería que es por la cantidad de carteles de la droga que hay en México.

Juan Miguel Basulto ha sido de los más regulares del cuadro rojiamarillo. (Jose Cordero)

Tengo que decir sobre eso, no es como lo pintan, ellos se meten con las personas que están en eso, es entre bandas.

- Es una mamá primeriza, está en un país que no es el suyo y dice que si ha visto a su marido diez veces en este semestre es mucho, ¿cómo ha hecho?

- Es difícil, es muy complicado pero uno busca, las esposas de los compañeros son muy buenas, mi ángel de la guarda es principalmente la esposa de Yendrick Ruiz, Tiffany, y la novia de Galo, Jimena, quienes han sido especiales. Que si necesito esto enseguida lo consiguen y no vivimos cerca, pero buscamos la manera de juntarnos y estar con ellos y sobre todo los amigos de Miguel, él dice que necesito esto y todos los jugadores son superlindos, cada uno aporta algo o nos dan opciones. También tenemos unos amigos, Jonathan y su esposa, Natalia.

- ¿Conoce a Jafet Soto?

- Me ha saludado, es superamable, todos son personas amables y pese a todo lo que han logrado son muy sencillos, muy humanos todos, no tengo nada malo que hablar.

Defensor del Herediano revela quiénes son los dos jugadores más difíciles de marcar

- ¿Le gusta la ciudad de Heredia?

- Es muy bonita, pero chiquita. No estaba acostumbrada a eso, las personas son muy lindas, de verdad, ninguna queja.

- ¿Cómo es Basulto?

- Algo que define a mi marido y siempre lo digo, porque tengo 13 años de conocerlo, es su disciplina en todo los aspectos y siempre está con preguntando qué necesitás, en que te puede ayudar, así es siempre. Obviamente llega cansado y se encierra en su mund, pero para mí es la mejor persona que puede existir. No es serio, hay que conocerlo, buscarle su lado humano, somos el balance, yo soy amiguera, más social y él se encierra en su mundo.

- ¿Qué le gusta?

- Leer mucho, estudiar mucho, disfruta a su hija como no tiene idea, me esperaba esa faceta como padre, lo que no es con otras personas lo es con su hija, se centra mucho en ella. Si termina el tiempo con ella busca estudiar, está viendo cómo superarse, en cuestión de alimentació, por ejemplo, si ve que está gordo, que nunca lo está pero bueno... busca una dieta, me dice que la hagamos y la hacemos o si quiere ganar músculo, también lo estudia.