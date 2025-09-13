Deportes

Alajuelense abrió tienda en Cartago y pocos imaginaron la reacción del manudo en este primer día

Alajuelense tiene una nueva sucursal de su tienda en Cartago

Por Franklin Arroyo

Liga Deportiva Alajuelense abrió este viernes una nueva tienda del club, en Cartago, específicamente en el Paseo Metrópoli.

Algunos jugadores como Diego Campos y Aarón Salazar llegaron a la inauguración que contó con muchos fiebres manudos, que hicieron largas filas para obtener su producto favorito.

Los manudos acudieron a la tienda a aprovechar los precios de inauguración. (LDA/LDA)

El local estará ubicado en el segundo piso de Paseo Metropolí, donde atenderá a la afición en horario de lunes a sábados de 10:30 a. m. a 9 p. m. y los domingos de 11 a. m. a 8 p. m., ofreciendo una amplia variedad de artículos rojinegros para que los liguistas puedan vivir su pasión en todo momento.

Fueron muchos los manudos en la tienda. (LDA/LDA)

“Es un proyecto que se inició desde finales del año pasado. Gracias a la investigación que hicimos tiempo atrás, confirmamos la enorme presencia de aficion”, dijo Viviana Zamora, gerente comercial del club.

Los jóvenes eran los más expectantes. (LDA/LDA)

“Hace unos cuatro meses ya se comenzó a ejecutar el proyecto y la idea es seguir expandiendo nuestros puntos de venta, ya que la Liga es un club nacional y queremos ir ampliando cada vez más nuestra oferta en todo el territorio nacional”, añadió Zamora.

De tal palo tal astilla, ese pequeño león iba contentísimo. (LDA/LDA)
Los accesorios están muy lindos. (LDA/LDA)
La nueva tienda de la Liga en Paseo Metrópoli. (LDA/LDA)
