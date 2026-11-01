Alajuelense acaba de ganar de tres puntos en la mesa

La Liga Deportiva Alajuelense acaba de ganar los tres puntos en la mesa ante Carrillo FF en la Liga Femenina nacional.
Las leonas se llevaron el triunfo, debido a problemas logísticos, informó el combinado rojinegro en el duelo que estaba para jugarse este domingo en la mañana.
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“Informamos que el partido ante Carrillo FF fue suspendido debido a dificultades logísticas del equipo local. En consecuencia, se le estarán adjudicando los tres puntos a Liga Deportiva Alajuelense FF”, informó el conjunto erizo por medio de su chat de prensa.
Cuando los partidos tienen este tipo de circunstancias, el resultado final acaba siendo de 0-3, en este caso a favor de la Liga.