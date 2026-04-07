Alajuelense amarra a jugador clave en la defensa rojinegra en la 31

Uno de los jugadores claves en el esquema de Óscar Ramírez seguirá vinculado a Alajuelense, por dos años más.

La semana anterior, la Liga dio a conocer la renovación del mexicano Ronaldo Cisneros, quien seguirá vestido de rojo y negro hasta el 2028 y el domingo, luego del empate ante Guadalupe, uno de los defensores erizos confirmó que seguirá en el club.

Fernando Piñar seguirá con Alajuelense hasta el 2028. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

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La renovación

Fue el defensor Fernando Piñar quien confirmó que amplió su ligamen con Alajuela.

“El tema de la renovación está listo, seguiré dos años más con la Liga Deportiva Alajuelense.

“Desde que llegué estoy contento por la decisión, me siento agradecido con la institución y con don Joseph Joseph, por el apoyo”, comentó el jugador de 24 años.

El futuro de Joel Campbell en Alajuelense es incierto. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Piñar fue el encargado de marcar la anotación de la Liga, en el duelo contra el equipo de la rosa, que cerró con marcador 1-1 y suma 578 minutos, de acuerdo con la Unafut.

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En este momento, hay dos jugadores cuyos contratos con Alajuelense finalizan en mayo: Ronald Matarrita y Joel Campbell y hasta el momento, se desconoce su continuidad en la institución rojinegra.