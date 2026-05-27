Alajuelense amarra un importante fichaje para una zona que le urgía reforzar

Alajuelense ya tiene amarrado un fichaje para una zona que le urgía reforzar para el torneo de Apertura 2026.

Este miércoles, Hancer Zúñiga, gerente deportivo del Municipal Liberia, confirmó que el defensor Yason Molina será el nuevo fichaje de los rojinegros.

“Estamos con la negociación desde hace más de una semana, hemos tenido un acercamiento directo con Alajuelense.

Todo está listo para que Yason Molina (5) llegue a Alajuelense, procedente del Municipal Liberia. Foto: Mayela López. (Mayela López/Mayela López)

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“El tema ha avanzado de forma muy positiva para las tres partes (jugador, Alajuelense y el club dueño de la ficha, que en este caso es Liberia) y al día de hoy le puedo decir que hemos llegado a buenos términos”, dijo en Deportivas Columbia.

Negociazo

Zúñiga detalló que están a la espera de unos detalles por afinar y las negociaciones se cerrarían en las próximas horas.

“No hay obstáculos para que Yason Molina pueda incorporarse a Alajuelense. En este caso no hubo canje de jugadores, es una venta directa del jugador”, agregó.