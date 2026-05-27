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Alajuelense amarra un importante fichaje para una zona que le urgía reforzar

Alajuelense ya empieza a reforzar a su equipo para el torneo de Apertura 2026

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Alajuelense ya tiene amarrado un fichaje para una zona que le urgía reforzar para el torneo de Apertura 2026.

Este miércoles, Hancer Zúñiga, gerente deportivo del Municipal Liberia, confirmó que el defensor Yason Molina será el nuevo fichaje de los rojinegros.

“Estamos con la negociación desde hace más de una semana, hemos tenido un acercamiento directo con Alajuelense.

Heredia vs Liberia
Todo está listo para que Yason Molina (5) llegue a Alajuelense, procedente del Municipal Liberia. Foto: Mayela López. (Mayela López/Mayela López)

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“El tema ha avanzado de forma muy positiva para las tres partes (jugador, Alajuelense y el club dueño de la ficha, que en este caso es Liberia) y al día de hoy le puedo decir que hemos llegado a buenos términos”, dijo en Deportivas Columbia.

Negociazo

Zúñiga detalló que están a la espera de unos detalles por afinar y las negociaciones se cerrarían en las próximas horas.

“No hay obstáculos para que Yason Molina pueda incorporarse a Alajuelense. En este caso no hubo canje de jugadores, es una venta directa del jugador”, agregó.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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