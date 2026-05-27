Raúl Pinto reaparece para contar lo que Alajuelense le habría negado a Óscar Ramírez

Raúl Pinto reapareció tras su salida de la junta directiva de Alajuelense y contó las razones por las que dejó el equipo.

El exvicepresidente liguista dio una entrevista a “Soy manudo, el pódcast” y confirmó que el extécnico Óscar Ramírez hizo una serie de peticiones y la junta directiva se las negó.

Ahora, Pinto encabeza una nueva papeleta, junto a otro grupo de exdirigentes rojinegros, llamado “Un nuevo capítulo” y contó lo que el Macho solicitó y fue negado por la dirigencia eriza.

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Raúl Pinto contó los motivos por los que Óscar Ramírez se habría ido de Alajuelense. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Entrenamientos en la tarde: no

Esto contó Raúl Pinto en el programa y las razones por las que se fue del equipo, a inicios de mayo:

“El dolor mío fue cuando no aceptaron tener de nuevo a Pipo (Giancarlo González), fue el último capitán liguista que tuvo la institución. Me acuerdo que estuvo en casi todos los partidos de ese campeonato y al final no se le quiso dar el tiempo necesario par que renovara y se fue.

“Ahí perdimos el último vestigio de mi presidencia. Óscar pidió ciertas cosas a la directiva que no le aprobaron y las puedo enumerar: él dijo que iba a estar al 100 por ciento, que lo del cansancio no era así.

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“En la parte de entrenamientos, se había pedido que los entrenamientos fueran tres en la mañana y dos en la tarde. En la mañana puede comenzar a entrenar de 8 a.m. a 11 a.m. y más en un lugar como Turrúcares, un lugar caliente y en la noche tiene la facilidad de que comienza a las 4 p.m. y termina a las 9 p.m. y se puede hacer trabajos personales, puede hacer un trabajo mas largo.

“Pero la junta directiva dijo que no, que todos en la mañana, porque tenemos jugadores que en la madrugada hacían cosas que no tenían que hacer y hay que entrenar en la mañana para que los muchachos no se porten mal. ¿Cómo una institución puede pensar que los entrenamientos tenga que ser a gusto del jugador?”, añadió.