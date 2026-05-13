Amigo de Raúl Pinto revela por qué el directivo dejó la vicepresidencia de Alajuelense

Raúl Pinto, exvicepresidente de Alajuelense, reapareció luego de su salida del club, el 8 de mayo pasado, pero lo hizo al lado de un grupo de exdirigentes rojinegros para presentar, de nuevo, su nombre para la junta directiva de la Liga.

Desde hace unos días, Aquiles Mata, Raúl Pinto, Carlos Aguirre y Henry Zamora se unieron para conformar un bloque llamado “Un nuevo capítulo”, con el que pretenden ayudar a Joseph Joseph, a conseguir los diferentes objetivos que se plantean en la institución rojinegra.

Mata, quien hace unos años fuera vicepresidente liguista, conversó con La Teja y confirmó que buscarán los votos para ocupar los cargos de vicepresidente número 1, secretaría, protesorería y vocalías.

Raúl Pinto y Aquiles Mata se unen para llegar a la directiva de Alajuelense. Foto: José Rivera / Archivo. (Jose Rivera)

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Uno de los temas más llamativos en este proceso es que Raúl Pinto dejó su cargo como vicepresidente 2 la semana pasada y ahora se una a otra agrupación para buscar el puesto de vicepresidente 1. Sobre eso y más conversamos con don Aquiles.

La salida de Raúl Pinto

Mata explicó por qué don Raúl decidió hacerse a un lado el 8 de mayo pasado y decidió vincularse con este grupo.

“Ahorita la junta directiva tiene dos vicepresidencias y él estaba en la segunda vicepresidencia. Al renunciar, lo que aspira ahora es a la primera vicepresidencia.

“Él no se sentía a gusto y no encontraba los apoyos necesarios para su gestión y a partir de su salida se decidió conformar una nueva papeleta. Como grupo siempre hemos estado unidos, siempre hemos tenido una excelente relación, nos conocemos desde hace muchos años.

El último título que ganó Alajuelense fue en diciembre del año pasado. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

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“Y entonces, hace unos seis meses tuvimos una reunión, estuvimos hablando al respecto y ahora pues, ya al dar el paso a un lado, se consolida esa aspiración de llegar a la junta directiva, pero con un grupo que lo apoye en su gestión.

“En ese sentido, todos los que vamos a formar parte o estamos formando parte de esta papeleta, tenemos la experiencia necesaria, dado que dentro de nuestra gestión logramos los cinco campeonatos y cuatro subcampeonatos. Y hemos notado que a partir de que nosotros salimos de la junta directiva, hace ya más de 10 años, solamente se han logrado dos títulos.

“Por lo tanto, hay una falencia y esa es la que queremos ir a reforzar. No es aquí ir a imponer o a quitar a nadie, sino tener las fuerzas necesarias, las alianzas necesarias para poder tomar decisiones trascendentales para la buena marcha de la institución, sobre todo, reitero, fundamentalmente en el campo deportivo”, aseguró Mata.

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