Juan Carlos Solano dijo con nombres y apellidos quiénes son los responsables del fracaso de Alajuelense

La no clasificación de Alajuelense a las semifinales del torneo de Clausura 2026 abre el debate sobre los posibles responsables de la crisis en la institución rojinegra.

Y unas horas después del juego entre Liberia y los liguistas, el periodista Juan Carlos Solano, de Teletica Deportes y TD Más, dijo con nombres y apellidos quiénes son para él los culpables del fracaso en la institución alajuelense.

Solano dio su posición en un video que colgó en sus redes sociales.

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Juan Carlos Solano, periodista de Teletica y TD Más dijo con nombres y apellidos, quiénes son los responsables del fracaso de Alajuelense. Foto: captura de pantalla. (Captura de video/Captura de video)

El mensaje de Juan Carlos Solano

“Este fracaso de Liga Deportiva Alajuelense tiene nombre y apellidos. Hay que empezar porque, para mí, nunca lograron sustituir la ausencia de Kenyel Michel, el jugador que fue superpreponderante, importantísimo en el semestre pasado, un jugador que te resolvía; cuando un partido estaba enredado, él aparecía y cambiaba las cosas. Ahí hay un grave error de planificación deportiva, de no encontrar un relevo.

“Luego, evidentemente, hay elementos individuales de indisciplina que marcaron a una Liga, que se vio envuelta en este tipo de situaciones. Lo de Alejandro Bran, sigo insistiendo, para mí es un jugadorazo, pero debe ser integral y se equivocó, marcó para mal la disciplina que tienen en el CAR y el rendimiento se vino al suelo en momentos donde la Liga tenía una crisis deportiva.

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“Otra causa es la contratación de Kenneth Vargas, que no rindió, rindió poquísimo, por no decir nada, lo de Kenneth, que nuevamente hablamos de él, más fuera del verde que lo que hizo dentro.

26/04/2026/ juego entre Municipal Liberia vs Liga Deportiva Alajuelense por la jornada 18 del torneo clausura en el estadio Edgardo Baltodano de Liberia / foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

“Evidentemente, hubo también algunas situaciones de planificación deportiva, que tienen que ver con las cargas físicas. Fue un semestre muy complicado para Alajuelense, que luego de ganarlo todo, empezó el campeonato cuesta abajo; se le complicó todo al equipo del Machillo.

“A Óscar Ramírez lo veía agüevado desde el inicio del torneo. Del equipo campeón nacional hoy no queda nada”.