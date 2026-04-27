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Alajuelense se quedó sin semifinales y los memes hicieron fiesta, vea aquí los mejores

Liga Deportiva Alajuelense quedó fuera del campeonato y las burlas no tardaron

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Por Silvia Núñez
Liga Deportiva Alajuelense quedó fuera del campeonato y las burlas no tardaron.
Liga Deportiva Alajuelense quedó fuera del campeonato y las burlas no tardaron. (redes/Facebook)

La eliminación de Liga Deportiva Alajuelense del Torneo de Clausura 2026 no solo provocó un fuerte golpe a su afición, sino que también desató una ola de burlas y memes en redes sociales.

Este domingo, el cuadro manudo cayó 2-1 ante Municipal Liberia, resultado que lo dejó en el quinto puesto de la tabla general y, por ende, fuera de las semifinales del campeonato.

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La derrota fue un golpazo para el actual campeón nacional, que llegaba con la presión de ganar y también dependía de los otros resultados; sin embargo, con la derrota terminó quedándose corto en la recta final del torneo.

Como suele ocurrir en el fútbol, la eliminación no pasó desapercibida y muchos aficionados aprovecharon para sacar su lado más creativo y llenar las redes de memes.

Liga Deportiva Alajuelense quedó fuera del campeonato y las burlas no tardaron.
Liga Deportiva Alajuelense quedó fuera del campeonato y las burlas no tardaron. (redes/Facebook)

Las publicaciones no tardaron en viralizarse, con bromas sobre el inesperado adiós de Alajuelense y recordando que, hace apenas unos meses, celebraban el campeonato.

Ahora, mientras los cuatro clasificados Herediano, Saprissa, Liberia y Cartaginés se preparan para las semifinales, en la Liga tendrán que analizar qué falló en un torneo que terminó de la forma menos esperada para sus seguidores y, como dicen, tendrán que ver la final por tele.

Liga Deportiva Alajuelense quedó fuera del campeonato y las burlas no tardaron.
Liga Deportiva Alajuelense quedó fuera del campeonato y las burlas no tardaron. (redes/Facebook)
Liga Deportiva Alajuelense quedó fuera del campeonato y las burlas no tardaron.
Liga Deportiva Alajuelense quedó fuera del campeonato y las burlas no tardaron. (redes/Facebook)
Liga Deportiva Alajuelense quedó fuera del campeonato y las burlas no tardaron.
Liga Deportiva Alajuelense quedó fuera del campeonato y las burlas no tardaron. (redes/Facebook)
Liga Deportiva Alajuelense quedó fuera del campeonato y las burlas no tardaron.
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Liga Deportiva Alajuelense quedó fuera del campeonato y las burlas no tardaron.
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Liga Deportiva Alajuelense quedó fuera del campeonato y las burlas no tardaron.
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MemesLiga Deportiva AlajuelenseTorneo de Clausura 2026
Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

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