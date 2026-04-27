Alajuelense se quedó sin semifinales y los memes hicieron fiesta, vea aquí los mejores

La derrota fue un golpazo para el actual campeón nacional, que llegaba con la presión de ganar y también dependía de los otros resultados; sin embargo, con la derrota terminó quedándose corto en la recta final del torneo.
Como suele ocurrir en el fútbol, la eliminación no pasó desapercibida y muchos aficionados aprovecharon para sacar su lado más creativo y llenar las redes de memes.
Las publicaciones no tardaron en viralizarse, con bromas sobre el inesperado adiós de Alajuelense y recordando que, hace apenas unos meses, celebraban el campeonato.
Ahora, mientras los cuatro clasificados Herediano, Saprissa, Liberia y Cartaginés se preparan para las semifinales, en la Liga tendrán que analizar qué falló en un torneo que terminó de la forma menos esperada para sus seguidores y, como dicen, tendrán que ver la final por tele.
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