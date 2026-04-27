Alajuelensa saca comunicado a menos de dos horas de la eliminación

Alajuelense vivió un trago muy amargo tras la eliminación. (JOHN DURAN/John Durán)

Hora y media después de quedar eliminados del Clausura 2026 apenas en la primera ronda del campeonato, Alajuelense publicó un mensaje dirigido a sus aficionados en redes sociales.

Alajuelense asume el fracaso tras la eliminación

Los rojinegros sacaron una nota en la que, además de ofrecer disculpas a su afición, afirmaron que tomarán medidas ante lo sucedido.

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“No estuvimos a la altura de lo que esta institución exige y de lo que ustedes merecen.

“En nombre de la Junta Directiva, jugadores y cuerpo técnico, asumimos con dolor y absoluta responsabilidad el fracaso deportivo del primer equipo masculino de primera división. Reconocemos que no se lograron los objetivos de este semestre.

“A pesar de lo negativo en lo futbolístico, queremos agradecer el acompañamiento permanente de nuestra gente, que en todo momento nos hizo sentir su aliento y su apoyo, demostrando su incondicionalidad tanto en las buenas como, sobre todo, en las no tan buenas”, destacaron.

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Comunicado de Alajuelense tras eliminación (Facebook LDA/Facebook LDA)

Anuncian cambios y decisiones tras el golpe

Los manudos afirmaron que tomarán medidas para corregir el rumbo y regresar a los primeros planos del fútbol tico.

“Por la exigencia y la grandeza de nuestra institución, posterior al partido en Liberia iniciaremos un análisis profundo del área deportiva para tomar decisiones y ejecutar los cambios necesarios que fortalezcan nuestro plantel profesional masculino de cara al segundo semestre del 2026, con el objetivo claro de ser campeones nacionales y tetracampeones centroamericanos”.

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“Pueden estar seguros que no claudicaremos hasta que nuestra institución vuelva donde debe estar”, finaliza el comunicado.