En Alajuelense reconocieron de cuál jugador esperaban más para este punto. ¿Podría dejar el club?

Ángel Zaldívar anotó el jueves ante Puntarenas FC su cuarto gol del torneo. (JOHN DURAN/John Durán)

Alajuelense ha atravesado muchas dificultades este torneo, entre ellas el rendimiento de algunos jugadores que no han alcanzado el nivel esperado.

Uno de los más señalados ha sido el mexicano Ángel Zaldívar, quien llegó con un buen cartel desde México, pero en este certamen suma apenas cuatro goles y ha sido suplente en la mayoría de partidos.

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Carlos Vela reconoce que no ha cumplido las expectativas

La prensa presente en el estadio Edgardo Baltodano conversó con el gerente deportivo manudo, Carlos Vela, a quien le consultaron directamente por el rendimiento de uno de los fichajes más llamativos.

Llamó la atención que el dirigente reconoció abiertamente que lo mostrado por el delantero no es lo que esperaban, aunque también destacó otras cualidades del jugador.

“Zaldívar llegó con mucha expectativa; es un jugador con más de 300 partidos en México, más de 60 goles en primera división y llegó con la idea de apuntalar el ataque. No inició el torneo desde el arranque y se fue incorporando.

“Sinceramente, lleva menos goles de los que pensábamos, pero también ha jugado en otras posiciones; es un tipo muy generoso, 100% profesional en el día a día, un ejemplo para los jóvenes a nivel de trabajo.

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Confianza en que levante su rendimiento

“Ojalá pueda aumentar su cuota de goles, tener más minutos y demostrar la trayectoria que ha tenido en México”, explicó.

El atacante tiene contrato por un año más y, según detalló Vela, en el club confían en su mejora, por lo que no está contemplado como una salida inmediata, pese a las críticas de algunos aficionados.

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