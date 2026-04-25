Willy Gálvez da un pronóstico poco alentador sobre la rarísima lesión de Isaac Badilla

El jugador de Liga Deportiva Alajuelense Isaac Badilla sufrió en el duelo ante Puntarenas una lesión poco escuchada en el último tiempo en nuestro fútbol, como lo es la ruptura completa del ligamento de Lizfranc en el empeine del pie.

El cachorro liguista sufrió de una entrada por detrás cuando pasó el balón que acabó en gol para los rojinegros; sin embargo, el golpe de la barrida fue tal, que por medio del VAR, además de la anotación, el porteño Krisler Villalobos acabó viendo la cartulina roja.

Badilla salió lesionado ante Puntarenas (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Este pasado viernes en Alajuela se informó sobre la complicación de Badilla, pero sin decir el tiempo de baja de esta lesión, y es por eso que en La Teja hablamos con el doctor Willy Gálvez, quien explicó que esta lesión es sumamente rara.

“Cuando hay impactos duros y severos en el empeine, se pueden fracturar los huesos del metatarso que van en unión con el tarso y lesionan los ligamentos de esa zona, generando la fractura de la articulación de Lizfranc, lo que genera inestabilidad, inflamación severa y mucha limitación, algo que para un jugador de fútbol es mucho más”.

“Es muy, muy, muy rara esta lesión en el fútbol, es sumamente rara, es muy rara, pero es muy limitante. Desafortunadamente, en atletas de alto rendimiento, la indicación es la cirugía en la que se deben usar tornillos o pines, dependiendo del grado de la lesión de Lizfranc, para darle la estabilidad correspondiente”, explicó.

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Sobre el tiempo de recuperación, el doctor explicó que no son fijos, pero que pueden llevarse un largo periodo.

“Los tiempos de recuperación no son fijos, pueden andar entre los tres a los seis meses dependiendo de la lesión que se generó por el trauma o golpe; es larga y hay que tener mucha paciencia”.

“Entre los primeros tres meses antes de ello, lo más importante es que el jugador tenga inmovilización y tenga fisioterapia; las primeras ocho semanas son muy importantes, se recomienda que la fractura vuelva a cicatrizar y genere estabilidad”, mencionó.

El doctor Willy Gálvez explica la grave y rara lesión que sufrió Isaac Badilla (Aionso Tenorio)

Don Willy fue claro: necesitaría ver bien el caso para poder dar un pronóstico más o menos alentador sobre el caso de Badilla, pero sí afirmó que no hay otro camino que no sea la operación, pero que el mejor escenario serían tres y, si no, estaría con opciones de volver hasta finales de año, siempre y cuando no haya complicaciones, le explicó Gálvez a La Teja.

El jugador erizo en su cuenta de Instagram hizo una publicación tras conocer acerca de su lesión en la que comentó:

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“Solo Dios sabe el porqué de las cosas, volveré más fuerte que nunca”, publicó Isaac Badilla en una historia de Instagram.

Desde este medio le mandamos un mensaje de fortaleza al joven Badilla para que tenga una buena recuperación de su lesión.