Deportes

Marvin Angulo ya proyecta su vida después del fútbol

Marvin Angulo ya empieza a proyectar su vida cuando cuelgue los tacos

EscucharEscuchar
Por Eduardo Rodríguez

El habilidoso volante nacional, Marvin Angulo, ya empezó a pensar en su vida futura cuando ya deje el fútbol profesional y se tenga que dedicar a otra profesión que no sea dentro del terreno de juego, pero sin alejarse de este deporte.

Marvin habló con La Teja para confesar que tiene estudios en temas relacionados con el fútbol y cuenta con un negocio con chicos jóvenes en el que él ya está trabajando, pese a aún ser un jugador en activo.

Partido Club Sport Herediano vs. Guadalupe FC, fecha 3 del Torneo de Clausura 2026.
Marvin aseguró que ya tiene estudios que lo liguen al fútbol cuando se retire (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Ya estudié para tener la licencia A de entrenador, también estudié fútbol base para poder agarrar a los niños que vienen desde pequeños y así trabajar la técnica”, aseguró el volante guadalupano.

El mediocampista confesó que, además de sus estudios en fútbol, ya cuenta con una academia para ponerlos en práctica.

LEA MÁS: Juan Gabriel Calderón habló sobre la vez que Lionel Messi lo encaró y las opciones de que vuelva a pasar en el Mundial

Ya tengo una Academia Marvin Angulo y creo que vamos por ese camino, ya tengo unos pocos niños, pero creo que por ahí me voy a inclinar más en el futuro”, aseguró Marvin.

Angulo viene de llevarse un duro golpe en este semestre con su actual equipo Guadalupe, con el cual el pasado miércoles descendieron tras caer goleados 5-0 en el estadio Ricardo Saprissa y así sentenciar su regreso a segunda división luego de una sola temporada en primera.

Marvin Angulo ha sido figura en el arranque de Guadalupe FC,
Marvin Angulo sufrió el descenso con Guadalupe en Tibás el pasado miércoles (prensa Guadalupe FC/prensa Guadalupe FC)

Pese a la amargura de perder la categoría, Marvin no aseguró que esté por retirarse, sino que va a esperar a finalizar este domingo su participación con los josefinos y de paso mandó un contundente mensaje en sus redes sociales que quiere hacerlo de la mejor manera contra Cartaginés.

LEA MÁS: Así responden en Cartaginés a la vagoneta de presión que les tiran por por la posible clasificación de Alajuelense

“Es un momento difícil como equipo, el domingo salimos con la mentalidad de ganar”, publicó en su cuenta de Instagram.

Los guadalupanos y Angulo jugarán su último juego de la primera división este domingo a las 4 de la tarde contra los brumosos.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Marvin AnguloGuadalupe
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.