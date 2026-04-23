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Marvin Angulo se refirió a las críticas que recibieron por salir muertos de risa tras perder la categoría

Marvin Angulo se llevó un duro golpe tras el descenso con Guadalupe

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Por Eduardo Rodríguez

El habilidoso volante de Guadalupe, Marvin Angulo, se llevó uno de los golpes más duros de su carrera luego de que este miércoles sufriera la pérdida de la categoría del club en el estadio del equipo de sus amores, el Ricardo Saprissa.

Marvin fue claro en expresar su sentimiento de cómo se siente después de vivir en sus propias carnes la amargura de descender en medio de críticas a jugadores que salieron entre risas después de perder la categoría.

“Más allá de lo que interpreta la gente desde afuera, es solo interpretación; puedo agarrar un micrófono y decir muchas cosas, pero no sé lo que pasa en el camerino; nadie ve a los jugadores llorando o cabizbajos, es echar más sal a la herida y no es justo, hemos sufrido mucho en este torneo”, expresó.

Sobre su futuro en el fútbol, Angulo dijo en los micrófonos de La Teja qué tiene pensado tras el duro golpe recibido.

22/04/2026/ juego entere Deportivo Saprissa vs Guadalupe FC por la Liga a Promerica en el estadio Ricardo Saprissa/ foto John Durán
Angulo salió agradecido con los aplausos de los morados (JOHN DURAN/John Durán)

Vamos a terminar el torneo con Guadalupe, veremos a ver qué pasa, vamos a ver qué decisiones hay que tomar, pero por ahora concentrado en terminar bien con Guadalupe, en sacar los tres puntos porque estamos golpeados”.

Con respecto a la opción de retirarse del fútbol, Marvin dejó la puerta abierta, sin asegurar ni negar nada hasta el momento.

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“Vamos a ver qué pasa, creo que no he pensado en eso, vamos a terminar el domingo el torneo y veremos qué reflexiono”, respondió a la pregunta de La Teja.

Angulo siempre dijo que quería volver al club de Tibás, pero no se le dio; sin embargo, cuando visitó la Cueva, fue para el amargo descenso que, pese a eso, como consuelo, se llevó los aplausos de la afición de la S.

Alajuelense frente a Guadalupe por la fecha 14 del Torneo de Clausura 2026
Marvin dijo que esperaría al final del torneo para decidir su futuro en el fútbol (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Me voy con el agradecimiento a la afición por el trato que me dieron cuando estuve aquí, con el trato estando afuera. Son experiencias bonitas, estoy muy agradecido porque creo que hice las cosas bien en Saprissa; nueve títulos en casi diez años no cualquier jugador lo hace”, dijo a La Teja el volante.

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Angulo y Guadalupe se despedirán de la primera categoría este domingo cuando reciban al Cartaginés en el estadio Colleya Fonseca a las 4 de la tarde.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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