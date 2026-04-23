Luis Paradela asegura que practicar otros deportes en su juventud le ayudó a anotar su acrobático golazo

Luis Javier Paradela hizo un espectacular gol de media chilena en la goleada del Saprissa 5-0 ante Guadalupe; no obstante, un brillante tanto como el de este pasado miércoles no es fruto de una casualidad.

El atacante cubano confesó haber marcado varios goles acrobáticos, pero que este es uno de los más bonitos de su carrera, pese a tener otros más significativos, pero hacer goles de esa calidad lleva un trabajo detrás.

Paradela se fue de doble ante Guadalupe (JOHN DURAN/John Durán)

“En los entrenos a veces cuando tengo la oportunidad y vienen centros de esa magnitud, intento hacerlo; obviamente, en mi juventud practiqué algunos deportes que me hicieron poder animarme a hacer ese tipo de acrobacias y lo intentaba mucho en los entrenos antes cuando era más joven y, pues, ya es algo que cuando bien se aprende, nunca se olvida, como dice el dicho”, confesó Luis Javier.

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Durante la acción del sensacional gol, el delantero saprissista y de la Selección de Cuba se imaginó primero la jugada para acabar transformándola.

De media chilena fue el gran tanto de Luis Javier contra Guadalupe (Jonathan Jimenez Flores/Jonathan Jimenez)

“Ya lo tenía en mente, lo tenía desde que se inició la jugada, desde que Sinclair tomó la pelota; yo dije que si la pinchaba aquí al segundo palo, yo la iba a intentar y así fue”, mencionó en zona mixta el jugador.

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Paradela terminó anotando dos goles en una brillante noche para el Monstruo y para él a nivel individual, ya que también puso una asistencia para la anotación de Orlando Sinclair en la manita que le metieron a Guadalupe.