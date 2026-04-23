Goleadores morados hacen una afirmación que no caerá bien en Herediano

Los atacantes del Saprissa, Luis Javier Paradela y Orlando Sinclair, dejaron clara su postura sobre el gran momento que viven los morados actualmente, pese a no ser líderes.

Después de su doblete, al cubano se le consultó sobre el favoritismo de Saprissa con respecto al resto y este no dudó en poner al Monstruo como un rival que no ha sido menos que nadie, pese a lo hecho por los rojiamarillos.

Sinclair apunta a que la historia morada pesa en instancias finales (JOHN DURAN/John Durán)

“Para mí sí, yo estoy aquí y por lo que hemos creado, por los goles que tenemos, creo que sí; no he visto todavía un partido en el que nos hayamos achicado y hayamos sido menos que el rival”, acotó Paradela en zona mixta.

Por parte de Sinclair, él también menciona que la historia de la institución pesa para que sea catalogado como favorito a ganar el cetro.

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“Saprissa, por su historia, por ser el más campeón de Costa Rica, siempre lo van a etiquetar como favorito, pero nosotros queremos hacer el trabajo de la mejor manera, sabemos lo que nos jugamos, venimos de dos años sin ser campeones; aquí eso pesa mucho, nos vamos a tomar esta fase final con toda la seriedad del caso, ya que queremos ser campeones nuevamente”, señaló el ariete.

Paradela dice que Saprissa no ha sido inferior en ningún partido de este torneo (JOHN DURAN/John Durán)

Hasta el momento, Heredia y Saprissa han jugado dos compromisos en este Clausura 2026, con un saldo de un triunfo por bando.

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En la fecha 2 de este torneo, los rojiamarillos impusieron sus condiciones para vencer 2-0 a los entonces dirigidos por Vladimir Quesada; no obstante, en la segunda vuelta en el Ricardo Saprissa y ya con Hernán Medford en el banquillo, los de Tibás cobraron venganza y lograron derrotar a los de José Giacone 2-1 con un gol del mismo Orlando Sinclair en los minutos finales del partido.