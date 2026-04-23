¿Indirecta a la Liga? Juan Carlos Rojas lanzó un polémico mensaje que puede arder en Alajuelense

El expresidente de Saprissa, Juan Carlos Rojas, publicó un mensaje en su cuenta de X que se puede considerar como una indirecta para los aficionados de Alajuelense.

Juan Carlos Rojas lanzó un polémico mensaje en redes sociales que va a incomodar a los liguistas (JONATHAN JIMENEZ/jonathan Jimenez)

Los erizos viven momentos difíciles en cuanto al tema de la clasificación a semifinales, mientras que los de Tibás este miércoles golearon 5-0 a Guadalupe para sentenciar su boleto.

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“31 torneos seguidos CLASIFICANDO por parte del glorioso Deportivo Saprissa. La última vez que no clasificamos fue en diciembre de 2010... Para el equipo más grande es inaceptable no clasificar”, publicó el moradito en su perfil de X.

Los rojinegros están al borde de la eliminación y dependen de un milagro para avanzar, algo que aprovechó el exdirigente para echarle todavía más sal a la herida.