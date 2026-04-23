Anthony Porras confesó a cual equipo de la primera división apoya

El periodista de Columbia, Anthony Porras, reveló a cuál equipo apoya para que sea campeón en este Clausura 2026.

La Pitón había comentado anteriormente que, por el nuevo proyecto de Sporting, simpatizaba con ellos, pero que ahora, por lo que han mostrado en este certamen, apoya a Liberia para que sea el nuevo campeón nacional.

La Pitón confesó que va con Liberia para la segunda fase del torneo (Anthony Porras)

“Ya Sporting no, ya con ese me fui, voy a hacer algo público, voy a apoyar a un equipo en la segunda fase del torneo; oficialmente lo hago público, en esta segunda fase del torneo le voy a echar la porra, la vibra, el aura, voy con ellos, con Liberia.

“El proyecto es bueno. Un día de estos hablaba con ellos, me comentaron el proyecto, tienen a Cardozo, un cuadrazo; no quería decirlo, pero ya me están diciendo que ya le eché la sal a Liberia, pero bueno, vamos a ir con Liberia; si coronamos, espero que digan que fue por la vibra positiva”, manifestó en los micrófonos de Columbia el periodista.

LEA MÁS: En Herediano lanzaron una grave acusación contra Cartaginés y Liberia

Los guanacastecos ya tienen el boleto asegurado a semis tras la victoria ante Sporting y ahora deben recibir a la Liga el domingo para buscar el boleto a Copa Centroamericana.