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En Herediano lanzaron una grave acusación contra Cartaginés y Liberia

Esteban Granados acusó a Liberia y Cartaginés que hicieron un acuerdo para perjudicar a Herediano

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Por Eduardo Rodríguez

Herediano acabó líder en este torneo, pero el semestre pasado quedó eliminado en la fase regular en la última fecha después de un empate sin goles entre Liberia y el Cartaginés.

En la última fecha del Apertura 2025, en el Fello Meza, Cartago recibió a los pamperos y el duelo finalizó sin goles, mientras que Herediano cumplió con su tarea en su último juego en Pérez Zeledón; no obstante, de nada sirvió, ya que necesitaban la ayuda de los blanquiazules, pero con el empate, los brumosos aseguraron el tercer puesto de dicho campeonato y los guanacastecos el cuarto puesto, situación que dejó a los rojiamarillos eliminados.

Cartaginés vs. Liberia
Liberia sacó un empate en la última fecha del pasado torneo en Cartago con el que eliminaron a Heredia (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Ahora con el primer puesto asegurado después de ganar este miércoles en su visita a Pérez Zeledón, Esteban Granados, integrante del cuerpo técnico de Heredia, en los micrófonos de Columbia lanzó una muy grave acusación en contra de los Coyotes y de los de la Vieja Metrópoli por ese encuentro del certamen pasado.

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“Nosotros vivimos esta situación incómoda el torneo pasado; ocupábamos que Liberia y Cartago se hicieran daño para poder clasificar, pero bueno, el arreglo que hicieron ellos al final no nos sirvió a nosotros, pero lo importante es que pudimos arreglar bien las cosas para este torneo y se están viendo los frutos”, afirmó en medio del escenario que enfrenta la Liga con respecto a su clasificación a semifinales.

Una declaración que, sin duda causa polémica, pues pone en duda la transparencia y honestidad tanto de liberianos como de brumosos.

Cartaginés vs. Liberia
Liberia clasificó a semis por segundo torneo seguido (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Después de asegurar el primer lugar, los rojiamarillos vuelven a la cancha el sábado cuando reciban a Sporting en un partido sin mayor trascendencia.

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Los manudos necesitan sacar todos los puntos que les quedan por disputar y esperar que Cartaginés pierda en la última fecha en Guadalupe para avanzar por tener mejor gol diferencia, ya que quedarían con la misma cantidad de unidades.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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