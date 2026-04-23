En Herediano lanzaron una grave acusación contra Cartaginés y Liberia

Herediano acabó líder en este torneo, pero el semestre pasado quedó eliminado en la fase regular en la última fecha después de un empate sin goles entre Liberia y el Cartaginés.

En la última fecha del Apertura 2025, en el Fello Meza, Cartago recibió a los pamperos y el duelo finalizó sin goles, mientras que Herediano cumplió con su tarea en su último juego en Pérez Zeledón; no obstante, de nada sirvió, ya que necesitaban la ayuda de los blanquiazules, pero con el empate, los brumosos aseguraron el tercer puesto de dicho campeonato y los guanacastecos el cuarto puesto, situación que dejó a los rojiamarillos eliminados.

Liberia sacó un empate en la última fecha del pasado torneo en Cartago con el que eliminaron a Heredia (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Ahora con el primer puesto asegurado después de ganar este miércoles en su visita a Pérez Zeledón, Esteban Granados, integrante del cuerpo técnico de Heredia, en los micrófonos de Columbia lanzó una muy grave acusación en contra de los Coyotes y de los de la Vieja Metrópoli por ese encuentro del certamen pasado.

LEA MÁS: Hernán Medford hizo una fuerte advertencia luego de que Saprissa clasificara a semifinales

“Nosotros vivimos esta situación incómoda el torneo pasado; ocupábamos que Liberia y Cartago se hicieran daño para poder clasificar, pero bueno, el arreglo que hicieron ellos al final no nos sirvió a nosotros, pero lo importante es que pudimos arreglar bien las cosas para este torneo y se están viendo los frutos”, afirmó en medio del escenario que enfrenta la Liga con respecto a su clasificación a semifinales.

Una declaración que, sin duda causa polémica, pues pone en duda la transparencia y honestidad tanto de liberianos como de brumosos.

Liberia clasificó a semis por segundo torneo seguido (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Después de asegurar el primer lugar, los rojiamarillos vuelven a la cancha el sábado cuando reciban a Sporting en un partido sin mayor trascendencia.

LEA MÁS: Robert Garbanzo estalla tras el descenso de Guadalupe y señala al gran responsable del fracaso

Los manudos necesitan sacar todos los puntos que les quedan por disputar y esperar que Cartaginés pierda en la última fecha en Guadalupe para avanzar por tener mejor gol diferencia, ya que quedarían con la misma cantidad de unidades.