En Herediano revelaron la realidad de la lesión de Marcel Hernández y cuándo podría estar de vuelta

Marcel Hernández y Tepa González no viajaron a Pérez Zeledón por precaución comentaron en Herediano. (Albert Marín/Albert Marín)

Marcel Hernández es una de las ausencias que tiene Herediano para el partido de este miércoles ante Pérez Zeledón, el jugador no hizo el viaje a la zona sur por una lesión.

Gustavo Pérez, gerente deportivo del Herediano, comentó cuál es la dolencia que tiene el cubano y por la que lo dejaron en la casa por prevención, indicó en declaraciones a FUTV antes del encuentro ante los Guerreros del Sur.

“Marcel está bien, hay que decirlo, es importante aclarar eso, tiene una molestia muscular leve, se puede decir, pero hay que cuidarlo, no podíamos someterlo a la carga de un juego en esas condiciones.

“Acá siempre recalcamos que hay que estar al 100%, en este caso Marcel ha tenido una carga física importante jugando todos los partidos y muchos minutos, de ahí el resentimiento en el partido contra San Carlos y por eso tenemos que cuidarlo”, dijo Pérez.

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El goleador del torneo y su alta carga de minutos

El goleador del certamen con 11 tantos lleva 1220 minutos en 16 partidos disputados, 14 de titular, por lo que es una de las fichas del Team que ha tenido más acción.

Más bajas en Herediano: Cruz, Tepa y Keyner también fuera

A Pérez Zeledón tampoco viajaron Allan Cruz y el Tepa González por lesiones musculares, además de Keyner Brown por un problema de articulaciones.

“Para el fin de semana podrían estar disponibles, por eso hemos tenido cuidado para este juego, para contar con ellos para el fin de semana”, destacó.

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Herediano podría rotar si asegura el liderato

Si Herediano amarra el liderato en Pérez Zeledón, es una posibilidad que algunos jugadores tengan descanso para el juego ante Sporting, de cara a las semifinales.